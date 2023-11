INVESTIRE SGR (GRUPPO BANCA FINNAT)/ Conclusa la terza edizione dell’Advanced executive program master class

Si è tenuto ieri pomeriggio all’Hotel NH Collection Vittorio Veneto di Roma l’evento di chiusura della terza edizione dell’Advanced Executive Program in Strategic Finance Real Estate, organizzato da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat), primario operatore italiano nella gestione di fondi di investimento immobiliari, e patrocinato da LUMSA Master School e da Il Quotidiano Immobiliare. L’iniziativa, parte di un più ampio programma denominato Finnat Academy, ha offerto ai partecipanti, selezionati fra i clienti e i dipendenti di Investire e Banca Finnat, un percorso di condivisione di know-how per la gestione degli investimenti Real Estate.

CONCESSIONI BALNEARI/ I vuoti legislativi e le continue sentenze che alimentano il caos

A seguito dell’accreditamento ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione manageriale) il Master, a partire da quest’anno, ha assunto la denominazione di “Advanced Executive Program”: la Corporate Academy di Investire SGR è la prima Academy che ha rilasciato ai partecipanti la qualifica di “Investment Manager”, in ambito Real Estate, accreditata e certificata ASFOR, frutto di un percorso specializzato e qualificante nel rispetto degli elevati standard dell’ente certificatore.

PIL E LAVORO/ Le 3 condizioni (possibili) per non cedere al declino

Durante l’evento, iniziato con i saluti di benvenuto dell’AD di Banca Finnat Euramerica e Presidente di Investire SGR Arturo Nattino, si è tenuta la presentazione di quattro Concept elaborati nell’ambito del Lab Sperimentale di Progettazione, creato da Investire in partnership con quattro studi di architettura – Asti Architetti, Lombardini 22, Scandurra e CZA Cino Zucchi Architetti – i quali si sono sfidati nella realizzazione del miglior concept di Rigenerazione Urbana di un edificio storico di grande pregio a Milano situato tra via Manin e Via della Moscova.

Come per la passata edizione, Investire SGR ha infatti confermato anche per il biennio 2023-2024 il Lab Sperimentale di Progettazione, siglando la partnership con i quattro primari Studi di Progettazione citati che hanno affiancato, e continueranno ad affiancare anche l’anno prossimo, il laboratorio.

SPY FINANZA/ Dalla Germania un nuovo allarme che ricorda il 2008

Dopo la consegna dei diplomi ai partecipanti, durante l’evento sono stati assegnati gli “Anna Pasquali Award”: il premio per il “Miglior Concept” per il Progetto Milano – Moscova -Manin, i due “Premi Individuali” ai due partecipanti, uno esterno ed uno interno, che si sono distinti durante il Master ed infine il premio per il “Team Vincitore” del business game per l’Edizione 2023.

“La terza edizione 2023 del nostro Master in Strategic Finance Real Estate conferma anche per quest’anno un’offerta mirata a fornire un importante approfondimento di competenze e know how specifico a manager ed investitori, in ambito real estate e finance, grazie ad un percorso di formazione “executive” organizzato su 9 week end e compatibile con gli impegni professionali dei 20 partecipanti, selezionati tra i colleghi di Investire e gli investitori del Gruppo. In questa edizione complessivamente il percorso ha previsto 21 giornate di formazione tecnico-pratica in presenza, otto moduli trattati e 30 argomenti approfonditi, oltre a quattro progetti elaborati da un Lab sperimentale di progettazione nell’ambito di un business game competitivo finale e 16 esercitazioni pratiche” ha dichiarato Stefano Deleo, Head of Strategic Corporate Finance & Planning di Investire SGR e coordinatore del Master.

“Dopo i successi delle due prime edizioni e il forte interesse riscontrato dai partecipanti, anche quest’anno abbiamo deciso di investire con convinzione nella nostra Academy Finnat e nell’Executive Program di Investire. La certificazione ai partecipanti del titolo di “Investment Manager” accreditato da ASFOR e riconosciuto per prima alla nostra Academy, conferma ancora una volta la qualità dell’insegnamento e delle importanti innovazioni introdotte nel format e nei contenuti veicolati al personale interno e ai clienti della SGR e della Banca dagli illustri docenti che vi prendono parte ogni anno” ha dichiarato Arturo Nattino, Amministrato Delegato di Banca Finnat e Presidente di Investire SGR.

© RIPRODUZIONE RISERVATA