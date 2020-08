Investita 2 volte in 10 minuti: 28enne grave/ Modena, incidente a piedi e poi in bici

Una ragazza di 28 anni di Carpi, in provincia di Modena, è stata vittima di un duplice incidente dai risvolti assurdi. In appena 10 minuti, infatti, la donna è stata investita due volte, in un primo episodio mentre era a piedi e poco dopo, in un successivo incidente mentre era in sella ad una bicicletta. Ricoverata, le sue condizioni risulterebbero gravi. A raccontare l’emblematico doppio incidente è il quotidiano Il Messaggero. I due episodi distinti e dagli esiti drammatici sarebbero avvenuti nella giornata di ieri, giovedì 27 agosto: adesso la ragazza sarebbe ricoverata all’ospedale di Baggiovara. Il primo incidente si sarebbe registrato ieri mattina intorno alle 8.00 in via Costa, mentre pochi minuti dopo si sarebbe ripetuto avendo come protagonista la stessa 28enne in via Santi. Come fa sapere una nota del Comune di Modena, nel primo incidente la ragazza era a piedi mentre nel secondo guidava una bicicletta a pedalata assistita. Ad investirla due differenti auto i cui automobilisti sarebbero entrambi illesi.

INVESTITA 2 VOLTE IN 10 MINUTI: 28ENNE GRAVE A MODENA

Mentre la polizia locale di Modena sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso, è emblematico quanto accaduto alla 28enne di Carpi. Nel primo episodio, stando alle ricostruzioni riportate dal Il Messaggero, la ragazza è finita sull’asfalto dopo essere stata investita da un’auto il cui guidatore si è fermato a prestarle soccorso, insieme ad un cittadino che si era reso testimone dell’incidente. Dopo essere finita a terra però, la stessa si sarebbe rapidamente rialzata e allontanata, senza quindi dimostrare la necessità di cure mediche. Pochi minuti più tardi e qualche centinaio di metro di distanza però, la stessa è stata coinvolta in un altro incidente mentre guidava una bicicletta. L’automobilista ha prontamente allertato i soccorsi giunti sul posto insieme alle pattuglie della Polizia locale che dopo una breve verifica hanno collegato i due incidenti alla medesima persona. La 28enne è stata così trasportata in ambulanza e insieme a lei anche i due automobilisti, come da prassi, saranno sottoposto agli accertamenti clinici.



