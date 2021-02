Investito Gatto di Cristiano Ronaldo e Georgina/ “Stava morendo, ora è in Spagna”

Giorni drammatici quelli appena passati per la super coppia vip formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: il loro gatto è stato male. Il micio dell’asso della Juventus, il simpatico Pepe, è stato infatti investito da un’automobile in quel di Torino, e dopo il tremendo scontro è rimasto ferito in maniera grave. A raccontarlo è stata la stessa compagna di vita dell’attaccante portoghese, che parlando con la rivista spagnola InStyle ha appunto ammesso: “Mi ha fatto prendere un enorme spavento. Stava quasi morendo, e dopo un mese e mezzo in terapia intensiva dal veterinario, abbiamo deciso di mandarlo a casa di mia sorella Ivana in Spagna perché si prendesse cura di lui. Adesso Pepe si sta riprendendo”.

Il gatto della super coppia, ovviamente, non poteva essere un comune europeo, ma un preziosissimo Sphynx, gatto molto riconoscibile in quanto non ha il pelo, del valore di circa 2.500 euro. Negli scorsi giorni il piccolo Pepe (si chiama curiosamente come l’ex compagna di squadra di Cr7, ex difensore del Real Madrid e della nazionale portoghese) ha deciso di fuggire da casa Ronaldo, e durante l’uscita è stato appunto investito da un’auto.

GATTO DI CRISTIANO RONALDO E GEORGINA INVESTITO DA UN’AUTO: “I BIMBI CI VOLEVANO GIOCARE…”

A decidere per il trasferimento in Spagna è stata la stessa modella e influencer, che ha voluto evitare che Pepe rimanesse in casa a fare la convalescenza con i figli, che del resto, essendo piccoli e non capendo il problema, provavano a giocare con lui: “Non si rendevano conto che era malato – ha spiegato a riguardo Georgina Rodriguez – e volevano giocarci”. Nel corso dell’intervista con InSyle Georgia Rodriguez ha affrontato anche altri argomenti, a cominciare dal suo passato tutt’altro che da benestante: “Ho lavorato sodo e ho avuto una vita di sacrifici. So cosa significa iniziare in piccolo e dover arrivare alla fine del mese e l’universo ora mi ha premiato con la cosa più grande: una bella famiglia. Ora che posso, aiutare gli altri è ciò che mi dà più soddisfazioni”. Infine, sul suo rapporto con Cristiano Ronaldo: “È vero che non sempre ho brillato per la mia bellezza, ma sono sempre stata felice. Ogni giorno al suo fianco è un dono”.



