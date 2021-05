Invia frase di Battiato alla moglie: lei teme suicidio/ Allertati i carabinieri

Ha mandato una frase di una canzone di Franco Battiato alla moglie, e questa si è allarmata pensando che il marito si stesse per suicidare, scambiandolo quindi come un messaggio d’addio. Una vicenda accaduta nella giornata di ieri, in occasione appunto della scomparsa dell’immenso maestro catanese, morto nella sua abitazione di Milo a 76 anni, e che sembra decisamente surreale e quasi una fake news. Ma invece è tutto vero al punto che la donna si è talmente preoccupata, da allertare il 112 e le forze dell’ordine, temendo per la vita per il proprio compagno.

L’episodio si è verificato in quel di Bologna, e vista la sua ‘eccentricità’, è stato ripreso da numerose testate, a cominciare dalla versione online dell’Huffington Post. In realtà l’uomo stava semplicemente omaggiando il cantautore etneo, inviando alla moglie dei versi di una canzone dello stesso, ed è probabile però che la consorte non fosse ancora venuta a conoscenza della notizia della morte. Equivocando la situazione e pensando ad un suicidio, ha subito avvertito i carabinieri chiedendo loro aiuto, e dicendo che l’uomo era intenzionato a farla finita, e che si trovava da solo in casa.

MANDA FRASE DI BATTIATO ALLA MOGLIE, TEME SUICIDIO MARITO. I CARABINIERI SI PRESENTANO A CASA E…

Una volta che i militari della compagnia di Borgo Panigale hanno ricevuto la chiamata decisamente allarmante, non ci hanno pensato un attimo e si sono fiondati dritti verso l’abitazione dove viveva la coppia, così come indicato dalla donna, non trovando nulla di anomalo. L’uomo, infatti, stava bene ed era assolutamente tranquillo, ed è possibile anche immaginare lo stupore dello stesso quando si è trovato di fronte i due militari preoccupati. Una volta interpellato sul suo messaggio “d’addio”, ha spiegato ai militari che voleva semplicemente omaggiare Battiato, ricordandolo attraverso un suo brano. La vicenda si è quindi conclusa nel migliore dei modi ma siamo certi che resterà un racconto memorabile nella vita di coppia di questi due sconosciuti bolognesi che ogni “due per tre” tornerà a fare capolino.

