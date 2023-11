Inviato della CNN, bacio con il capo di Hamas: la foto/ Dagli USA: “Sospeso ogni rapporto con lui”

Una foto circolante online ha destato particolare scalpore. Questa ritrae un fotoreporter palestinese mentre bacia sulla guancia il leder del gruppo terroristico Hamas, a capo del massacro del 7 ottobre. Non è chiaro quando sia stata scattata l’immagine, nella quale si vede un uomo, riconosciuto come Yahya Sinwar, l’attuale capo di Hamas nella Striscia di Gaza, con un braccio attorno Hassan Eslaiah, freelance che lavora tra le altre per la CNN: tra i due ci sono sorrisi e anche un bacio sulla guancia. Sinwar è noto come “il macellaio di Khan Younis”. L’uomo guida l’associazione terroristica dal 2017: sarebbe ora intrappolato in un bunker sotterraneo con poche opzioni di fuga, come ha detto martedì a Reuters il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.

Un’indagine condotta dall’organizzazione di controllo dei media Honest Reporting ha affermato che Eslaiah, freelance che lavora anche per la CNN, avrebbe attraversato il confine con Israele insieme ad Hamas. Ciò significherebbe che sarebbe potuto essere a conoscenza in anticipo dell’attacco che ha ucciso più di 1.400 israeliani. L’emittente di informazione ha interrotto i rapporti con Eslaiah, negando con forza di essere stata a conoscenza in anticipo dell’attacco.

Inviato CNN con il capo di Hamas: nel caos insieme ad altri freelance

A chiarire la situazione è anche LA7, emittente italiana, con Paola Mascioli, inviata a Tel Aviv. La giornalista fa un passo indietro e ricostruisce quanto sta succedendo: “Una associazione israeliana ha pubblicato un rapporto nel quale si racconta che quattro giornalisti freelance che lavorano a Gaza per Reuters, New York Times, CNN e Associated Press, sarebbero stati visti e fotografati durante l’assalto del 7 ottobre? Queste persone erano lì perché sono arrivate in tempo o perché erano informate ed erano insieme ai militari di Hamas?”.

Proprio per capire quanto accaduto, “il governo israeliano ha chiesto spiegazioni. In particolare sono stati filmati questi freelance durante il linciaggio di un anziano a un incendio di un carroarmato. In particolare questa persona è Hassan Eslaiah che in passato è stata fotografata insieme al capo di Hamas, alla guida delle operazioni del 7 ottobre. Il giornalista, fa sapere la CNN, è stato al momento sospeso anche se fa sapere l’emittente, non c’è motivo di dubitare del lavoro svolto”. Come spiegato dalla giornalista, infatti, la CNN ha dichiarato di “essere a conoscenza dell’articolo e della foto riguardanti Hassan Eslaiah, un fotoreporter freelance che ha lavorato con numerosi organi di stampa internazionali e israeliani. Anche se in questo momento non abbiamo trovato motivo di dubitare dell’accuratezza giornalistica del lavoro che ha svolto per noi, abbiamo deciso di sospendere ogni legame con lui”.











