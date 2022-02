Inviato Tg1 prova a raggiungere nave Sanremo 2022/ “Andiamo veloci”: video gag virale

Leonardo Metalli come un naufrago dell’Isola dei Famosi. È quel che è venuto in mente a chi si è imbattuto oggi durante il Tg1 nel collegamento con l’inviato da Sanremo. Oggi, 2 febbraio 2022, nell’edizione delle 13:30 è andato in onda un servizio con il giornalista Rai a bordo di un motoscafo che cercava di raggiungere la Costa Toscana, la nave da crociera che ospita Orietta Berti e Fabio Rovazzi e dove vengono accolti i protagonisti attuali e passati del Festival di Sanremo 2022.

“Dobbiamo per forza attraccare sulla nave da crociera che poi è anche il teatro dove c’è un’altra parte del Festival, quello galleggiante di Sanremo. Adesso arriviamo, attracchiamo e poi andiamo a vedere gli artisti che arrivano da tutte le parti“, ha cominciato l’inviato del Tg1. Poi però si è reso conto che non ce l’avrebbe fatta ad arrivare a breve: “Ma quanto manca? Andiamo più veloci, altrimenti non arriviamo mai!“. Qualcuno ha pure temuto per l’incolumità di Leonardo Metalli, visto che in alcuni momenti il suo equilibrio sembrava a rischio…

INVIATO TG1 E QUELLA MANCATA AUTORIZZAZIONE…

Il video dell’inviato del Tg1 è diventato subito virale sul web e sui social. “Lo amo” e “Che trash” sono solo alcuni dei commenti degli utenti su Twitter. La gag, infatti, si è rivelata esilarante. La collega in studio, Maria Soave, ha ripreso la linea con un buon auspicio: “Vedremo se questa sera Leonardo riuscirai a salire a bordo della nave“. Inizialmente sembrava un normale collegamento: si vedeva la nave alle spalle del giornalista, poi ha cominciato a incalzare qualcuno non inquadrato chiedendo di andare più veloce, con tono indispettito.

Ad un certo punto ha chiesto se avessero avvisato per attraccare, dalla barca gli dicono di no, di non avere ancora l’autorizzazione. Tutto ciò in diretta. Allora l’inviato della Tg1 ha deciso di lasciare il collegamento. Un imprevisto che ha fatto sorridere i telespettatori, al punto tale che il video è diventato virale. Se ve lo siete persi, ve lo riportiamo di seguito.

Non ho mai riso così tanto guardando un telegiornale.

Attendo stasera solo per vedere come la Capitana Orietta Berti accoglierà sulla nave l’inviato Leonardo Metalli#Sanremo2022 #TG1 pic.twitter.com/CN0iZOx1FL — Cinguetterai 🎶💐 (@Cinguetterai) February 2, 2022





