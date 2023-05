Invio armi Ucraina, sondaggio: 51% di italiani è favorevole/ “Crolla tesi pacifista”

Favorevole o contrario all‘invio di armi e aiuto militare all’Ucraina? Il nuovo sondaggio Swg per Tg La7 smonta le teorie sulla maggioranza degli italiani pro linea pacifista, come invece più volte affermato da Giuseppe Conte. I risultati infatti dimostrano che il 51% si è detto favorevole al supporto a Kiev con armi dall’Europa, mentre solo il 27% ha dichiarato un secco “No” alle armi. Ma anche tra la maggioranza c’è una linea di confine, che spacca due tipi di pensiero.

Tra il 22% che sostiene la necessità dell’aiuto militare fino a quando la Russia non sarà sconfitta, ed il 29% che, pur essendo d’accordo con le armi, auspica un maggiore tentativo di negoziati ed accordi per la fine del conflitto, anche a costo di far perdere porzioni di territorio all’Ucraina. Resta poi una parte di cittadini che decide di non schierarsi, pari al 18%. In Europa però non tutti i paesi sono allineati con la stessa tesi. E anche il consenso al presidente Zelensky crolla nei sondaggi in molte nazioni, ora più favorevoli a tentare la strada del negoziato di pace.

Sondaggio invio armi in Ucraina: italiani favorevoli. Cosa ne pensano gli altri paesi europei

Il sondaggio condotto da Swg per Tg La7 , risulta essere in netta controtendenza rispetto a quanto affermato da una parte dell’opposizione, in primis dal Movimento 5 Stelle, che ha sempre sostenuto la teoria della maggioranza degli italiani favorevoli alla linea di pace e contrari all’invio di armi in Ucraina. La posizione di Giuseppe Conte però, come risulta dai dati pubblicati a livello europeo sarebbe invece confermata da molti altri paesi. Primo su tutti la Germania, che sembra aver abbandonato la tendenza all’appoggio incondizionato a Kiev, preferendo più una neutralità sull appoggio militare.

Il 39% infatti si è dichiarato contro l’invio di armi. La stessa risposta, con una fetta ancora più ampia di cittadini, è stata data dalla Grecia, dove il 58% della popolazione è contrario all’invio di armi e sostiene l’interruzione di aiuti di tipo militare. In linea con l’Italia invece, secondo il sondaggio Swg ci sarebbero soprattutto Spagna e Polonia. Nei quali rispettivamente i consensi ad inviare armi a Zelensky superano nettamente la maggioranza, del 68% i polacchi e del 66% degli spagnoli.











