Invitalia, Bernardo Mattarella nuovo ad/ Nipote Sergio Mattarella subentra ad Arcuri

È Bernardo Mattarella, nipote del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il nuovo amministratore delegato di Invitalia, l’agenzia nazionale di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzata all’attrazione degli investimenti e allo sviluppo d’impresa. La nomina, congiuntamente a quella alla presidenza di Rocco Sabelli, è giunta su proposta del ministro dello Sviluppo economico e d’intesa con il ministro dell’Economia e delle Finanze e il tutto è stato comunicato alla fine del Consiglio dei Ministri tenutosi a Palazzo Chigi.

Con l’arrivo di Bernardo Mattarella nel ruolo di ad, si conclude il mandato di Domenico Arcuri, durato quindici anni e la cui ultima rielezione è datata 2019. Il nome di Arcuri, peraltro, è legato a doppio filo alla recente storia del nostro Paese, in quanto nel marzo 2020 fu nominato dal secondo governo Conte commissario straordinario per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Un ruolo ricoperto per un anno, fino a quando il nuovo premier Mario Draghi non ha deciso di affidare le redini della gestione emergenziale al generale Francesco Paolo Figliuolo.

BERNARDO MATTARELLA NUOVO AD DI INVITALIA, CHI È?

Detto di Domenico Arcuri, concentriamoci ora sul profilo di Bernardo Mattarella, suo sostituto. Il nipote del presidente della Repubblica è l’attuale amministratore delegato di Mediocredito e come nuovo amministratore delegato di Invitalia dovrà seguire alcuni fondamentali dossier: come approfondisce il “Corriere della Sera”, si va “dall’attuazione di una parte del Pnrr alla partita su Acciaierie d’Italia da guidare verso il 2024, anno in cui lo Stato dovrebbe salire al 60% del capitale della società che gestisce l’ex gruppo Ilva”.

In più, dal 2011 al 2017 Bernardo Mattarella ha diretto la Business Unit Incentivi e Innovazione di Invitalia, “gestendo il portafoglio di offerta degli incentivi, delle agevolazioni e degli strumenti finanziari per promuovere la competitività e sostenere lo sviluppo delle imprese. Dal 2007 al 2011 ha ricoperto, sempre in Invitalia, il ruolo di Chief Financial Officer”.











