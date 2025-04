Inzaghi lascia l’Inter? Tentato dall’offerta dell’Al Hilal

Anche quest’anno una delle note più positive della stagione dell’Inter è il suo allenatore che negli ormai quattro anni alla guida dei nerazzurri ha avuto una crescita notevole, passando dalla sconfitta in campionato contro i rivali del Milan e la sola vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana alla possibilità di realizzare il triplete in questa annata. Negli ultimi giorni si è parlato però di un Simone Inzaghi tentato da un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita che lo renderebbe uno degli allenatori più pagati del mondo ma che gli toglierebbe la possibilità di confrontarsi ai livelli più alti del calcio mondiale.

L’ex allenatore della Lazio sta dimostrando di essere un tecnico di livello mondiale con la capacità di adattare la squadra a diversi stili di gioco, il possesso palla o la difesa e le ripartenze veloci, senza mai distaccarsi dal suo amato modulo 3-5-2, anomalo nel calcio moderno seppur molto efficace se organizzato bene. Il club campione in carica, l’Al Hilal, sembrerebbe essere disposto a offrire ad Inzaghi un ingaggio di 20 milioni all’anno per le prossime 5 stagioni con la promessa di aggiungere ad una rosa già di primissimo livello per il campionato, acquisti di top player mondiali.

Inzaghi lascia l’Inter? Il rinnovo è già pronto ma…

Sembra che l’Inzaghi tentato dall’offerta dell’Al Hilal possa essere una voce solo per spaventare la dirigenza nerazzurra che è abbastanza sicura di trovare un accordo per il rinnovo nel breve periodo, per poi ufficializzarlo alla fine delle competizioni che quest’anno l’Inter dovrà affrontare. Infatti lo stesso Inzaghi ha confessato che la volontà sia quella di proseguire insieme visti i buoni rapporti con la società e il suo trovarsi molto bene in quel di Milano ma che non c’è fretta per il rinnovo visto che prima dovrà essere portata a termine la stagione nel migliore dei modi.

L’Al Hilal sembrerebbe essersi mosso per l’allenatore dell’Inter in quanto sembra sempre più certo l’addio del suo attuale allenatore Jorge Jesus che è stato contattato dalla Federazione brasiliana per prendere la guida della nazionale dopo l’esonero di Dorival Junior e il rifiuto da parte di Carlo Ancelotti. Il possibile approdo di Inzaghi in Arabia Saudita andrebbe a seguire le orme di Stefano Pioli che ora guida l’Al Nassr e sarebbe in linea con i tentativi fatti dal Al Ahli nel mercato invernale di affidare la squadra a Massimiliano Allegri prima e a Gabriele Cioffi poi.