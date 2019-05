Inzaghi o Jardim nuovo allenatore Milan?/ Il portoghese in pole, occhio a…

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, anche i rossoneri si iscrivono alla corsa per trovare un tecnico nella stagione 2019-2020. L’era di Gattuso termina dopo un anno e mezzo: in generale Rino ha fatto bene, traghettando il Milan a un quinto posto in campionato e a una finale di Coppa Italia, gestendo le varie crisi interne (soprattutto legata a Gonzalo Higuain) e soprattutto provando a dare un’identità a una squadra ancora in costruzione. La differenza di vedute con Ivan Gazidis, con cui Gattuso si è confrontato lunedì, avrebbero presumibilmente portato a una separazione: da grande professionista l’allenatore ha scelto di togliere il disturbo, rinunciando anche a monetizzare. Adesso però il Milan deve trovare un allenatore: come già detto, la prima pista porterebbe a Leonardo Jardim che ha condotto il Monaco alla vittoria della Ligue 1 e una semifinale e un quarto di Champions League. Il portoghese sarebbe sponsorizzato e portato a Milanello da Luis Campos, che arriverebbe come direttore sportivo in sostituzione di Leonardo; tuttavia, ci sono altri candidati che potrebbero sedersi sulla panchina rossonera e dunque saranno giorni caldi per la società.

NUOVO ALLENATORE DEL MILAN: I CANDIDATI

Jardim resta la prima opzione, ma il nuovo allenatore del Milan potrebbe essere un italiano: sappiamo che Gazidis ha in mente di costruire una squadra giovane e che possa avere un futuro a lungo termine, da questo punto di vista il profilo del tecnico portoghese si sposa in pieno con le esigenze della società ma in Serie A in questi anni sono emerse altre figure. Per esempio quella di Roberto De Zerbi, che è anche un ex: con Benevento e Sassuolo il giovane allenatore ha dimostrato di poter produrre un calcio propositivo, votato all’attacco e imperniato sul 4-3-3 che è lo stesso modulo utilizzato da Gattuso. Non solo: spiccano i nomi di Eusebio Di Francesco, esonerato dalla Roma e dunque senza squadra, ma volendo anche quello di Simone Inzaghi, che potrebbe essere in uscita dalla Lazio dove ha completato il ciclo (vincendo la Coppa Italia) e, accostato anche alla panchina della Juventus, potrebbe essere un profilo ideale per il Milan. Arriverebbe cinque anni dopo la stagione condotta dal fratello Filippo: il quale era partito bene ma poi aveva mancato la qualificazione in Europa ripartendo dal Venezia. Simone ha più esperienza e si è fatto maggiormente apprezzare: vedremo allora quello che eventualmente succederà nei prossimi giorni, o magari nelle prossime ore…

