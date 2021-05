Inzaghi rinnova con la Lazio/ Accordo fino al 2024: niente Inter!

Dopo lunga attesa e tante discussioni, ecco è che arrivata solo nella tarda serata di ieri la fumata bianca: Simone Inzaghi ha deciso di rinnovare con la Lazio, e l’allenatore piacentino dunque siederà ancora sulla panchina della squadra biancoceleste fino al 2024. L’accordo dunque è stato finalmente trovato: ieri pomeriggio Inzaghi e il presidente Lotito si sono incontrarti a Villa San Sebastiano per discutere del contratto, in scadenza a giugno, e sono dunque riusciti a trovare una quadra. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’incontro sia stato positivo fin dalle prime battute, nessun criticità o punto di conflitto tra i due, visti successivamente a cena anche in compagnia del ds Igli Tare: caso chiuso dunque in casa Lazio. Da aggiungere che Inzaghi ha rinnovato con la Lazio con un contratto da 2,2 milioni di euro a stagione più bonus.

Gaia Lucariello, moglie Simone Inzaghi ricoverata per Covid/ “Sospetta polmonite”

INZAGHI RINNOVA CON LA LAZIO: NIENTE INTER PER SIMONE!

Dunque, manca solo la firma e l’ufficialità, ma per il rinnovo di contratto tra Simone Inzaghi e la Lazio è ormai tutto fatto. Tramonta di conseguenza, ormai in maniera definitiva l’ipotesi di calciomercato ventilata solo nelle ultime giornate, del possibile approdo del tecnico alla panchina dell’inter, appena lasciata libera da Antonio Conte. Contestualmente all’annuncio all’addio del tecnico pugliese, subito si era fatto avanti il nome di Inzaghi come possibile sostituto: la stessa società milanese si era fatta avanti con il piacentino e solo ieri pomeriggio, l’agente di Inzaghi, Tullio Tinti era stato visto nella sede dell’Inter. Ma offerta alla mano, Inzaghi ha deciso di accettare la proposta fatta dalla Lazio, chiudendo dunque la vicenda che orami si stava trascinando da mesi.

LEGGI ANCHE:

Simone Inzaghi papà per la terza volta/ È nato Andrea, Gaia Lucariello: "Emozione"Inzaghi resta alla Lazio?/ Urbani: "Rimarrà nella capitale, anche se..." (esclusiva)

© RIPRODUZIONE RISERVATA