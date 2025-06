Doccia fredda per la Juventus, Inzaghi appena insediato sulla panchina dell’Al Hilal mette a segno un colpo che è uno sgarro per la Juve.

La Juventus che, dopo il fallimento dell passata stagione, si trova a dover ricostruire un progetto sia dal punto di vista societario che tecnico, sta gettando le basi per tornare grande.

Un colpo, in aprticolare, avrebbe segnato un cambio di passo, un segnale importante per ribadire la propria superiorità ed egemonia sul mercato come avveniva negli anni d’oro. Inzaghi e, soparttutto, gli arabi, però, fanno sfumare questa opportunità.

Inzaghi subito sgarro alla Juventus

Ll’attaccante nigeriano Osimhen era finito nel mirino bianconero da tempo. I contatti con l’entourage erano stati frequenti, la possibilità di un accordo con il Napoli complicata ma non impossibile, soprattutto considerando la voglia del giocatore di cambiare aria. In molti, tra addetti ai lavori e tifosi, si erano convinti che la Juve fosse finalmente pronta a piazzare il colpo grosso. Però, come spesso accade nel calcio, la trama si è complicata quando sembrava già scritta.

Dall’altra parte del mondo, infatti, qualcuno si stava muovendo in silenzio. Simone Inzaghi, appena arrivato sulla panchina dell’Al Hilal, ha fatto capire subito che il suo non sarebbe stato un ruolo da semplice gestore di fuoriclasse. Il tecnico ex Inter vuole costruire una squadra a immagine e somiglianza delle sue idee, e per farlo ha bisogno di un attaccante moderno, rapido, fisico, letale. In poche parole: ha chiesto Osimhen. E l’Al Hilal si è messo al lavoro immediatamente.

Senza ombra di dubbio, il richiamo di Inzaghi ha il suo peso. Il tecnico italiano è reduce da stagioni vincenti e ha credibilità anche a livello internazionale. Ma ovviamente il fattore decisivo è stato un altro: l’offerta dell’Al Hilal è arrivata a cifre che fanno tremare i polsi. Si parla di un contratto monstre, ben oltre i 40 milioni netti a stagione, più bonus da capogiro e una commissione altissima per gli agenti. In pratica, una proposta che la Juve – e forse nessun altro club europeo – può davvero permettersi.

Osimhen, che in passato aveva già rifiutato l’Arabia, stavolta sembra meno convinto di dire no. Il contesto è diverso, l’allenatore è italiano, e l’Al Hilal vuole metterlo al centro del progetto come simbolo del nuovo corso. Tutto questo mentre la Juventus si ritrova spiazzata, con una trattativa che si sgretola sotto il peso dei milioni arabi e di una mossa che sa di beffa.

Il rischio per i bianconeri ora è quello di dover ripartire da zero nella caccia al centravanti. Osimhen sembrava il profilo perfetto per il gioco di Thiago Motta, ma il richiamo dell’Arabia – e soprattutto quello di Inzaghi – potrebbe aver chiuso in anticipo una pista che stava diventando sempre più calda. E questa, per chi sognava di vedere il nigeriano con la maglia della Juve, è una vera doccia fredda.