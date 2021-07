Io, Agata e Tu, l’esordio in Tv di Raffaella Carrà/ L’inizio del suo grande successo

Tutti ricorderanno i programmi più celebri e recenti di Raffaella Carrà, da Carramba! Che sorpresa a A raccontare comincia tu, ma non tutti ricordano a quando risale il vero esordio televisivo della showgirl. Siamo a fine degli anni ’60. Sulla Rai parte un programma televisivo di varietà dal titolo ‘Io, Agata e Tu‘ in onda il sabato sera, condotto da Nino Ferrer, Nino Taranto, Norman Davis con la partecipazione di una bellissima e talentuosa ragazza dal caschetto biondo: Raffaella Carrà. Se il ruolo di ‘Agata’, donna simpaticamente contesa tra i due Nino, è affidato a Isabelle Valvert, la Carrà brilla sul palco nelle sue esibizioni cantante e ballate, mostrando al pubblico un nuovo tipo di showgirl, brillante e simpatica. Un ruolo piccolo, non sicuramente centrale nello show, ma di impatto, tanto da rimanere impresso negli occhi degli spettatori.

‘Io, Agata e Tu‘ è un programma creato da Dino Verde e Bruno Broccoli con la regia era di Romolo Siena e l’orchestra era diretta da Enrico Simonetti. La trasmissione era caratterizzata da sketch comici, canzoni, esibizioni di vario genere come balletti. Nino Ferrer e Nino Taranto interpretavano i rivali in amore alla conquista della bella Agata. Prima della sigla iniziale, Nino Ferrer cantava una canzone dedicata ai bambini. Lo show fu il grande esordio di Raffaella Carrà che venne notata anche da Corrado che la volle poi al suo fianco, pochi mesi dopo, per Canzonissima.

