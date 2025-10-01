Io Canto Family 2025, anticipazioni e diretta puntata 1 ottobre su Canale 5: otto nuove coppie si sfidano per un posto in finale

Tutto è pronto per la terza puntata di Io Canto Family 2025, che quest’anno si presenta in una veste del tutto nuova non solo nella giuria e nei coach ma anche nel format. Michelle Hunziker conduce la nuova edizione nella quale, puntata dopo puntata, conosceremo coppie di concorrenti sempre nuove, per un totale di 24. Il che vuol dire che anche stasera, su Canale 5, gareggeranno otto nuove coppie, che si sfideranno sotto l’occhia attento della giuria, composta da Noemi e Patty Pravo.

Le coppie in gara saranno affiancate a quattro coach d’eccezione, che si esibiranno al loro fianco in duetti inediti e mai provati prima di quel momento. I coach in questione sono Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Purtroppo, di sfida in sfida, dovranno dire addio ad alcune delle coppie in gara.

Io Canto Family 2025, anticipazioni terza puntata e diretta streaming: nuovi concorrenti e storie toccanti

Una sfida serrata quella della terza puntata di Io Canto Family 2025, durante la quale l’attenzione sarà non solo sulle capacità vocali delle coppie in gara, ma anche sulle storie familiari. Nelle scorse puntate, tanti sono stati i racconti duri e strappalacrime, come quello di mamma Maria, in gara con il suo Samuele mentre sta combattendo la battaglia contro un tumore al seno. Proprio per dare luce a queste storie in modo più intimo, il format ha deciso di dire addio ai filmati di presentazione per accogliere invece le coppie in gara su un divanetto, in studio, dove si raccontano in diretta proprio a Michelle Hunziker. Non resta che scoprire quali saranno le coppie in gara questa sera e chi conquisterà la finale diretta e chi, invece, dovrà dire addio alla gara.

Ricordiamo che Io Canto Family va in onda su Canale 5 alle 21.35, subito dopo La Ruota della Fortuna. È però possibile seguire la nuova puntata anche in diretta streaming attraverso il sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.