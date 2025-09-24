Io canto family 2025 torna in onda oggi con una puntata in cui Noemi e Patty Pravo saranno decisive. Ecco tutte le anticipazioni.

Io canto family 2025 cambia giorno, ma le emozioni e il divertimento restano e oggi, mercoledì 24 settembre 2025, torna in onda con una seconda edizione ricca di musica, di sentimenti veri da vivere dall’inizio alla fine ma anche di momenti goliardici. Sul palco, condottiera della serata sarà Michelle Hunziker che, essendo mamma e nonna, si lascia spesso trasportare dalle emozioni che i concorrenti riescono a trasmettere attraverso le varie esibizioni. Dopo le prime otto coppie che si sono esibite nel corso della prima puntata, questa sera, davanti ai coach e alle due giudici, si esibiranno altre, otto coppie.

Dopo il passaggio alla fase successiva di Nina Ferrini con mamma Jessica, Lia Forroia con mamma Nicoletta, Melissa Nasti con mamma Roberta, Flavia Renzi con mamma Barbara, questa sera, ci saranno eliminazioni diretta tre le nuove coppie.

Io Canto Family, prima puntata 24 settembre 2025: chi conquisterà la finale?

Tanta musica, tanti sentimenti e otto nuove coppie che, nella seconda puntata di Io canto family 2025 si sfideranno per conquistare uno dei quattro posti disponibili per la fase successiva. Questa sera, però, una delle coppie avrà anche la possibilità di conquistare direttamente un posto in finale. La puntata entrerà subito nel vivo perché le quattro eliminazioni saranno al centro della fase iniziale della puntata e, successivamente, i quattro coach, Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri dovranno mettersi nuovamente in gioco per guidare le coppie qualificate e permettere ad una di strappare il biglietto della finale.

Fondamentale sarà il compito di Noemi e Patty Pravo che potranno assegnare il pass diretto per la finale a una delle coppie in gara sperando, così, di poter conquistare i 50mila euro del premio. Sarà, dunque, una serata super emozionante.

Come vedere in diretta streaming Io canto family 2025

Con tutti i protagonisti di Io canto family 2025, canale 5 punta a regalare al proprio pubblico una serata ricca di emozioni da vivere insieme a tutta la famiglia. Per seguire la puntata e per cantare anche le canzoni che eseguiranno le coppie in gara basterà sintonizzare il televisore su canale 5 al termine de La ruota della fortuna ovvero alle 21.35. Chi preferisce, invece, seguire l’appuntamento in diretta streaming potrà collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione.

