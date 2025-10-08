Io Canto Family 2025, anticipazioni e diretta streaming quarta puntata 8 ottobre 2025 su Canale 5: concorrenti e sfida a squadre

Quarta puntata di Io Canto Family 2025 oggi 8 ottobre su Canale 5. Michelle Hunziker torna alla guida dello show per famiglie, che porta sul palco coppie pronte a mostrare non solo il loro talento nella musica, ma anche il loro bellissimo legame. Questa sera conosceremo dieci coppie che si sfideranno sul palco tra loro, divise in due squadre. Per questa quarta puntata, infatti, cambia il format della gara: una dopo l’altra, Michelle annuncerà i concorrenti e li lascerà esibire, per poi svelare qual è la loro squadra di appartenenza.

Le squadre in questione avranno due coach: un team sarà così composto da Serena Brancale ed Ermal Meta, un altro, invece, da Giusy Ferreri e Sal Da Vinci. Cinque coppie per ogni squadra, dunque, che si esibiranno singolarmente o in duetti con i propri coach di appartenenza.

Io Canto Family 2025, anticipazioni quarta puntata su Canale 5: come funziona la sfida a squadre e diretta streaming

A giudicare le esibizioni sarà sempre la giuria composta da Noemi e Patty Pravo. Qualora le due giurate non si trovassero d’accordo nelle votazioni, la palla passerà al pubblico in studio, che voterà il proprio preferito tra gli sfidanti in gara. In questo modo, la gara arriverà alla proclamazione di cinque coppie vincitrici, che passeranno direttamente alla prossima puntata. Le cinque coppie perdenti, invece, dovranno tornare a sfidarsi sul palco. Saranno infatti in ballottaggio e soltanto tre di loro potranno proseguire la gara: due delle cinque, le meno votate, saranno le coppie eliminate di questa puntata. Ci avvieremo, così, verso la fase finale del programma di Canale 5.

Ricordiamo che Io Canto Family va in onda su Canale 5 alle 21.35 circa, subito dopo la nuova puntata de La Ruota della Fortuna. È però possibile seguire la nuova puntata anche in diretta streaming attraverso il sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.