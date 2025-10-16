Io Canto Family 2025, oggi 16 ottobre va in onda la semifinale: chi saranno i finalisti? Otto coppie in gara, Renato Zero ospite
Io Canto Family 2025 entra nel vivo della gara. La selezioni dei concorrenti è ormai giunta al termine e otto sono le coppie che hanno conquistato la semifinale, più due coppie che hanno ottenuto l’accesso diretto alla finale durante le selezioni. Parliamo di Serena Maccarone e mamma Venera, e di Martina Garghentin e mamma Manuela, che vedremo dunque in gara la prossima settimana. Stasera, invece, tocca alle otto coppie semifinaliste esibirsi al centro del palco al fianco dei rispettivi coach che, ricordiamo, sono: Sal Da Vinci, Serena Brancale, Ermal Meta e Giusy Ferreri.
Ogni coppia si esibirà sia in solitaria che insieme ad uno dei coach. Le performance saranno giudicate dalla giuria composta da Noemi e Patty Pravo. A condurre queste nuove sfida sarà Michelle Hunziker, padrona di casa amatissima dal pubblico di Canale 5.
Semifinale Io Canto Family 2025, diretta streaming: ospite Renato Zero
Le otto coppie in gara a Io Canto Family 2025 si sfideranno, dunque, in una serie di match alla fine della quale quattro delle otto accederanno direttamente alla finale. Per le ultime quattro coppie in classifica non è però finita: si aprirà una seconda fase di sfide, alla fine della quale due coppie otterranno il pass per la vittoria e due, invece, saranno definitivamente eliminate dalla gara. In sei, dunque, otterranno un posto in finale, ma saranno otto le coppie finaliste di Io Canto Family 2025. Ma non è finita qui, perché per questa semifinale è previsto l’arrivo sul palco di un grandissimo artista italiano: Renato Zero. Il cantante si esibirà, a quanto pare, anche con le coppie in gara, regalando uno spettacolo unico al pubblico di Canale 5.
Se volete seguire la semifinale di Io Canto Family 2025, basterà collegarvi su Canale 5 a partire dalle 21.50. La puntata è però visibile anche in diretta streaming su Mediaset Play dove saranno poi disponibili anche i video delle singole esibizioni, oltre che l’intera puntata in demand a partire dal giorno successivo.