Io Canto Family 2025, oggi 16 ottobre va in onda la semifinale: chi saranno i finalisti? Otto coppie in gara, Renato Zero ospite

Io Canto Family 2025 entra nel vivo della gara. La selezioni dei concorrenti è ormai giunta al termine e otto sono le coppie che hanno conquistato la semifinale, più due coppie che hanno ottenuto l’accesso diretto alla finale durante le selezioni. Parliamo di Serena Maccarone e mamma Venera, e di Martina Garghentin e mamma Manuela, che vedremo dunque in gara la prossima settimana. Stasera, invece, tocca alle otto coppie semifinaliste esibirsi al centro del palco al fianco dei rispettivi coach che, ricordiamo, sono: Sal Da Vinci, Serena Brancale, Ermal Meta e Giusy Ferreri.

Soon-Yi Previn, chi è la moglie di Woody Allen/ Figlia adottiva di Mia Farrow: la vita privata del regista

Ogni coppia si esibirà sia in solitaria che insieme ad uno dei coach. Le performance saranno giudicate dalla giuria composta da Noemi e Patty Pravo. A condurre queste nuove sfida sarà Michelle Hunziker, padrona di casa amatissima dal pubblico di Canale 5.

Semifinale Io Canto Family 2025, diretta streaming: ospite Renato Zero

Le otto coppie in gara a Io Canto Family 2025 si sfideranno, dunque, in una serie di match alla fine della quale quattro delle otto accederanno direttamente alla finale. Per le ultime quattro coppie in classifica non è però finita: si aprirà una seconda fase di sfide, alla fine della quale due coppie otterranno il pass per la vittoria e due, invece, saranno definitivamente eliminate dalla gara. In sei, dunque, otterranno un posto in finale, ma saranno otto le coppie finaliste di Io Canto Family 2025. Ma non è finita qui, perché per questa semifinale è previsto l’arrivo sul palco di un grandissimo artista italiano: Renato Zero. Il cantante si esibirà, a quanto pare, anche con le coppie in gara, regalando uno spettacolo unico al pubblico di Canale 5.

Renad, chi è la bambina di Gaza diventata chef star dei social/ "Così sono sfuggita alla distruzione"

Se volete seguire la semifinale di Io Canto Family 2025, basterà collegarvi su Canale 5 a partire dalle 21.50. La puntata è però visibile anche in diretta streaming su Mediaset Play dove saranno poi disponibili anche i video delle singole esibizioni, oltre che l’intera puntata in demand a partire dal giorno successivo.