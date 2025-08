La giuria di Io canto family che sarà condotto da Michelle Hunziker accoglie un super nome mentre spunta anche l'ipotesi Noemi.

Michelle Hunziker, attualmente in vacanza, nella prossima stagione televisiva tornerà ad essere protagonista di canale 5 conducendo la nuova edizione di Io canto family, lo spin-off di Io Canto che, nel 2024, è andato in onda portando a casa ascolti soddisfacenti. Mediaset ha così deciso di riproporlo con una nuova edizione che regalerà al pubblico anche alcune novità e che dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2026. Nella scorsa edizione, la giuria del talent show era formata da Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.

Nella prossima edizione, invece, qualcosa dovrebbe cambiare e il primo nome clamoroso, come svela Giuseppe Candela sul settimanale Chi, arriverà direttamente da Sanremo di cui è stato spesso protagonista grazie al suo indiscutibile talento artistico.

Io canto family: in giuria arriva Kekko Silvestre

Nella giuria della nuova edizione di “Io canto family”, come svela Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice..” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 6 agosto 2025, arriverà Kekko Silvestre, il frontman dei Moda, reduce proprio dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

L’approdo in tv segna un nuovo inizio per Kekko Silvestre che ha dovuto affrontare anche la depressione. “Il 29 aprile 2021 mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe – ha raccontato il cantante piemontese – Pensavo fosse un’influenza ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la depressione, un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te”. Secondo Giuseppe Candela, inoltre, pare che nel mirino di Mediaset sia finita anche Noemi.

