Io Canto Family torna il 16 settembre: Michelle Hunziker guida 24 famiglie tra emozioni, musica e un montepremi da 50mila euro.

Io Canto Family, prima puntata 16 settembre 2025: i quattro coach e le due giudici

Oggi, martedì 16 settembre torna in prima serata Io Canto Family su Canale 5. Al timone del talent ci sarà ancora una volta Michelle Hunziker che ci condurrà in un viaggio emozionante fatto di note e commozione. E come sempre, la conduttrice sarà in grado di raccontare le storie delle famiglie protagoniste del programma con il direttore artistico è Roberto Cenci che quest’anno ha rinnovato tutta l’edizione. Cosa ci aspetta? Sul palco di Io Canto Family ritroveremo 24 coppie di concorrenti, e la regola è che devono far parte di una famiglia.

Di conseguenza impareremo a conoscere coppie di fratelli, genitori e figli, nipoti e nonni o zii. Ognuno di loro dovrà dimostrare di essere appassionato di canto e saper emozionare il pubblico di Canale 5 con tanto di storie personali e un’unione profonda che solo la famiglia può dare. A seguirli ci saranno ben quattro coach: Ermal Meta, Serena Brancale, Giusy Ferreri e Sal Da Vinci, anche loro cantanti dalla brillante carriera che metteranno in gioco tutta la passione per seguirli al meglio in questo importante cammino. Alla giuria, quest’anno si aggiungono anche due nomi importanti della musica, Noemi e Patty Pravo.

Io Canto Family, prima puntata 16 settembre 2025: dove vederlo in streaming e on demand

Saranno proprio le due giudici a mettere i voti ad ogni esibizione di Io Canto Family, valutando i concorrenti uno ad uno e cercando di mettere in gioco la loro sensibilità per valorizzarli al meglio. Così, man mano si andrà avanti con le puntate scopriremo quali coppie si avvicineranno alla vittoria del programma. Michelle Hunziker ci accompagnerà verso una finalissima che vede una vincita di ben 50.000 euro come montepremi, ma al di là della vittoria, questa sarà un’esperienza irripetibile dove il senso della famiglia torna ad essere un valore importante anche in TV.

I cantanti si esibiranno sotto la guida attenta del maestro Valeriano Chiaravalle, che sarà capace di creare un collegamento vincente tra ogni generazione. Io Canto Family va in onda stasera 16 settembre 2025 alle ore 21.20 su Canale 5 e sarà visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity in streaming e On demand.