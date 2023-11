Io Canto Generation, 1a puntata/ Diretta, concorrenti: Mietta delusa, ultima in classifica con due eliminati

Io canto generation, commento e diretta 1a puntata (22 novembre)

Siamo ai titoli di coda della diretta di Io Canto Generation, con gli attesissimi verdetti della prima puntata. Mietta chiude all’ultimo posto in classifica ed è abbastanza delusa perché pensa che la giuria abbia dato voti alti soprattutto alle canzoni più note e popolari. Chiara Tortorella e la giuria salvano Elia Pedrini, il più piccolo della squadra di Mietta. Gli altri 3 tornano al centro del palco e finiscono nelle mani del pubblico.

Tra Angelica, Marta e Daniele Mattia, sono le due ragazze ad essere eliminate. Prosegue invece la sua avventura a Io Canto Generation con Elia il piccolo Daniele Mattia. La prima puntata del programma di Gerry Scotti si chiude con l’amaro in bocca per Mietta, che proverà a rifarsi la prossima settimana, con la seconda puntata. Prima dei saluti viene riproposto un best-of della puntata, con le esibizioni e i momenti salienti. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Io Canto Generation, chi sarà eliminato? Ecco la classifica

Sesta e ultima squadra in gara a Io Canto Generation. Mietta, Daniele e Angelica cantano il brano “Se mi vuoi”. La classifica parziale vede primo Leali, poi Scuccia, Tatangelo, Caretta Zanicchi e Mietta, ora però tocca al pubblico esprimersi. Dopo la pubblicità arriva la classifica definitiva, con Cristina Scuccia che vince ufficialmente la prima puntata di Io Canto Generation con 194 punti. Un verdetto inaspettato per come si era messa la gara. All’ultimo posto con 135 punti la squadra di Mietta.

Dunque, sarà uno dei concorrenti di Mietta ad essere eliminato questa sera. Ai cinque concorrenti del team Mietta viene data la possibilità di esibirsi nuovamente, dunque rieccoli sul placo, con microfono alla mano: Elia Pedrini, 10 anni; Angelica Zina Cottone, 12 anni; Martina Di Domenico, 14 anni; Daniele Mattia Inzucchi, 14 anni. Chi sarà eliminato? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Cristina Scuccia e i suoi talenti da applausi a Io Canto Generation

Tocca alla squadra di Iva Zanicchi, sul palco con Giulia e Pietro nel brano Cheek to Cheek. I voti della giuria: 9 da Amendola, 10 da Al Bano, 8 da Michelle, 10 dalla Berti. Totale 37. E’ il momento di Sofia Leto a Io Canto Generation, che canta splendidamente con Maria D’Amato il brano Amare. La coppia sfiora il punteggio pieno, mancandolo per un solo punto. Claudio Amendola dà 9: “Voi due sembrate una coppia consumata, brave, 9”. Al Bano assegna il 10. Hunziker concorda conferma il 10, proprio come Orietta Berti 10. Totale 39 punti.

E riecco Cristina Scuccia con Rocco e Ashley nell’intensissima “Vivo per lei”. Totale 40 punti tra gli applausi. Massimo dei voti per lei, decisamente meritati. Tocca a Fausto Leali con Nicole e Sophia sulle note del brano “Ti lascerò”. Esibizione graffiante e convincente. Orietta Berti assegna un 10, Michelle Hunziker li definisce divini e gli dà 10. Al Bano si accoda, con un altro 10. Claudio Amendola dà 9. Totale 39 punti. Sesta ed ultima squadra in gara prima delle somme definitive. Sul palco il team di Mietta… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Fausto Leali guida la classifica nella seconda manche

La prima puntata di Io Canto Generation entra nel vivo con il duetto di Mietta con Marta di Domenico in Bellissima di Annalisa. Ecco i voti: 8 Michelle, Al Bano 10, Claudio Amendola dà 8 mentre la Berti 9. Totale 35. Anche la seconda manche si è conclusa ad Io Canto Generation e nel frattempo Gerry Scotti ricorda che questa sera ci sarà un’eliminazione. Ecco la classifica parziale: sesta posizione Mietta, quinta Zanicchi, quarto Leali, terza Caretta, seconda Scuccia, prima Tatangelo (con 98).

Con il voto del pubblico sale al primo posto la squadra di Fausto Leali. Secondo Scuccia. Terza la Tatangelo. Poi Caretta, Zanicchi e Mietta. Parte subito la terza ed ultima manche. Anna Tatangelo duetta con Lorenzo con Bellissimissima di Alfa. Michelle Hunziker dà un 8, Claudio Amendola e Orietta Berti votano 9. Al Bano assegna un 8 per un totale di 34 punti. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Samuele sfiora un en plein a Io Canto Generation

A Io Canto Generation inizia la seconda manche. Eric Koci e Benedetta Caretta in duetto con “Due vite” totalizzano un bottino di 39 punti. Avanti con Anna Tatangelo, che canta con Carola, Anna e Laura il brano “Vivere tutte le vite”. Totale 35 punti. Lorenzo canta Tango per il team di Iva Zanicchi. E il s3xy shop del testo di Tananai si trasforma in Candy Shop. Punteggio totale: 37. Samuele Spina per la squadra Leali. Canta Bada Bambina di Little Tony: l’accoppiata conquista 39 punti.

Si prosegue con Cristina Scuccia, che canta assieme Davide nel brano Shallow di Lady Gaga. Applausi a scena aperta ed encomio in diretta di Gerry Scotti, che dice apertamente: “Siamo orgogliosi di questa qualità che riusciamo a darvi, c’è un grande lavoro dietro tutto questo. E’ stato un pezzo meraviglioso”. Michelle Hunziker dà 10, Claudio Amendola 10, Orietta Berti 10, Al Bano 10. Punteggio pieno. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Anna Tatangelo guida la classifica dopo la prima manche

Andrea Carpinteri canta da solo a Io Canto Generation ed emoziona Gerry Scotti con “E’ la mia vita” di Al Bano. Il cantante pugliese gli dà un 10, forse troppo generosamente. Stesso voto per Orietta Berti. Michelle Hunziker conferma il punteggio pieno, mentre Amendola si ferma a 9. Anche qui si vola, sono 39 i punti per la squadra di Anna Tatangelo. Avanti con Aurora Castellani, che canta Sally. Amendola vota 10, Al Bano, Michelle Hunziker e Orietta Berti pure. Altri 40 punti, la squadra di Cristina Scuccia vola.

La classifica parziale di Io Canto Generation vede Fausto Leali (32 punti), Iva Zanicchi (35 punti), Mietta (36 punti), a metà Anna Tatangelo con (39 punti), pari merito per la squadra Scuccia-Caretta al primo posto con 40 punti. Interviene il pubblico in studio con un voto real time. La classifica combinata vede balzare in vetta Anna Tatangelo, poi Scuccia e Caretta. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Duetto tra Marta e coach Benedetta Caretta è incantevole

Elia Pedrini si esibisce da solo con Italodisco e Amendola lo premia con un 9. Al Bano vede personalità e gli dà 10. Michelle Hunziker pensa che sia il caso di volare basso e dà 8, mentre la Berti 9. Per la squadra di Mietta 36 punti totali. Per la squadra di Benedetta Caretta, la coach si esibisce con Marta sulle note di My heart will go on. “Ho i brividi”, commenta Michelle Hunziker, che dà il primo 10.

Amendola vede grande passione e conferma il 10 di Michelle. Al Bano si complimenta con entrambe e dà 10. Orietta Berti non si discosta e assegna un 10. Totale 40 punti per la squadra di Benedetta. Ecco la quarta squadra in gara, con il duetto tra Fausto Leali e Andrea Urru sulle note di Pregherò. Scelta non proprio azzimatissima, quella della canzone, comunque 32 punti. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Via alla gara, Iva Zanicchi scatenata con Nicole Corrente

Andrea Carpinteri (tredici anni), Lorenzo Sebastiano (quattordici anni), Carola Boccadoro (tredici anni), Lauro Pizio (tredici anni) finiscono tra le mani sapienti di Anna Tatangelo. Nicole Corrente (dodici anni), Pietro Agnelli (quattordici anni), Lorenzo Zambolin (12 anni), Nicole (dodici anni) e Giulia (quattordici anni) finiscono con Iva Zanicchi, che è entusiasta: “Venite a dare un bacino alla nonna”. Angelica Zina Cottone (dodici anni) Elia Pedrini (dieci anni) Martina Di Domenico (quattordici anni) Daniele Mattia Inzucchi (quattordici anni) sono assegnati a Mietta.

E, finalmente, può cominciare la gara vera e propria: Iva Zanicchi canta “Testarda io” insieme a Nicole Corrente. Gerry Scotti conferma che la concorrente e la sua caposquadra, non hanno mai cantato insieme, benché ci sia un’alchimia incredibile. I voti: 10 della Berti, 8 della Hunziker, 9 di Al Bano e 8 di Amendola. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ecco le squadre di Fausto Leali e Benedetta Caretta

“La storia della musica italiana è qui”, dice entusiasta Gerry Scotti in apertura della prima puntata di Io Canto Generation. Che poi ricorda quando Benedetta Caretta, caposquadra del programma, vinse la seconda edizione di Io Canto. Spazio alla presentazione dei giudici che sono Claudio Amendola, Al Bano, Orietta Berti e Michelle Hunziker. Eric Koci (dodici anni) Maria D’Amato (quattordici anni), Sofia Leto (quattordici anni), Marta Viola (14 anni) formano il primo quartetto. “Le voci sono molte belle, ci sono note acute. Devono stare attenti a non spingere”, il primo commento di Orietta.

Arriva l’assegnazione del coach per questo quartetto, che finisce tra le mani di Benedetta Caretta. Altri concorrenti sul palco: Nicole Malizia (13 anni) Andrea Urru (13 anni), Sophia Marino 13 anni, Samuele Spina. Il loro coach è Fausto Leali. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Apertura pirotecnica di Gerry Scotti

Finalmente ci siamo, la prima puntata di Io Canto Generation sta per cominciare. Seguiremo e commenteremo la prima puntata in diretta, alla scoperta dei concorrenti che duetteranno coi loro capisquadra e riceveranno consigli preziosi per il loro percorso nel mondo della musica. Ricordiamo che la squadre saranno capitanate da sei coach, vale a dire Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Iva Zanicchi, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Gerry Scotti, il padrone di casa, apre con grande entusiasmo la prima puntata di Io Canto Generation. “Sono davvero emozionato e onorato di essere qui con voi”, dice presentandosi al pubblico in studio. “Uno studio così bello non lo avete mai visto, mi hanno fatto un regalo meraviglioso”, dice lo ‘zio Gerry’. Ed ecco arrivare i capisquadra, che si presentano…cantando. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Io canto generation: anticipazioni e diretta prima puntata

Dopo vari rinvii, oggi mercoledì 22 novembre, in prima serata su canale 5, parte ufficialmente “Io canto generation”, il talent show condotto da Gerry Scotti che concede una grande occasione a tanti, giovani talenti di mettersi in mostra esibendosi su un palco importante come quello di Io canto generation guidati da artisti importanti della musica italiana e giudicati, allo stesso modo, da alcuni dei personaggi più amati dal pubblico italiano. Dopo quattro edizioni di “Io canto” trasmesse tra il 2010 e il 2013, dunque, il talent show torna non solo con un’edizione tutta nuova, ma anche con importanti novità.

In “Io canto generation”, 24 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 15 anni, si sfidano per sei settimane mettendo in mostra il proprio talento sotto la direzione artistica di Roberto Cenci. Lo show può essere seguito non solo in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Io canto generation: le squadre

Ventiquattro talenti divisi in sei squadre sono pronti a sfidarsi, ma anche a regalare grandi emozioni ai telespettatori seguendo i consigli di sei capisquadra davvero d’eccezione. Ogni squadra, infatti, è guidata da personalità di spicco della musica italiana. Sei nomi che hanno scritto pagine importanti per la musica e che sperano di aiutare i 24 concorrenti a trovare la propria strada nel mondo musicale.

A guidare le sei squadre, dunque, ci saranno due mostri sacri della musica italiana come Iva Zanicchi e Fausto Leali; una delle artiste più amate dal pubblico e che, pur essendo giovanissima, ha una lunga carriera alle spalle costellata da tanti successi come Anna Tatangelo. A guidare le altre tre squadre, poi, ci saranno Mietta, Cristina Scuccia che, quando era ancora Suor Cristina, ha partecipato portando a casa anche la vittoria a The Voice Italy e, infine, la vincitrice della seconda edizione di Io canto ovvero Benedetta Caretta.

La giuria di Io Canto generation

Per tutta l’edizione di Io canto generation, le esibizioni dei concorrenti saranno giudicate da una giuria fissa formata da quattro grandi artisti italiani: Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola. In ogni puntata, la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, radio ufficiale del programma, avranno la possibilità di salvare due concorrenti. I concorrenti saranno divisi in squadre fino alla finalissima quando le squadre saranno sciolte e tutti i concorrenti si sfideranno provando a portare a casa la vittoria finale.

Chi riuscirà a vincere Io canto generation ricevere un premio sostanzioso composto da un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway e la possibilità di registrare una cover.











