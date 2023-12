Io canto generation, 4a puntata/ Diretta ed eliminati: la gara entra nel vivo

Io canto generation: anticipazioni e diretta quarta puntata

Il mercoledì sera di canale 5 torna ad essere dedicato alla musica e al talento. Oggi, 13 dicembre, in prima serata, Gerry Scotti conduce la quarta puntata di Io canto generation, la versione rivisitata del famoso “Io canto” che, all’epoca, era condotto sempre da Scotti. Il talent show di canale 5 è dedicato ai giovani talenti che, grazie ai consigli del proprio caposquadra, provano a conquistare la fiducia dei giudici, ma anche di Chiara Tortorella che rappresenta la voce della radio ufficiale del programma e del pubblico in studio. Dopo tre puntate e le prime eliminazioni, la gara è entrata ufficialmente nel vivo.

Pomeriggio 5 "ruba" gli ospiti a La vita in diretta?/ La mossa Mediaset per risollevare gli ascolti: il rumor

Anche nella quarta puntata, tutti i concorrenti ancora in gioco saranno divisi in squadre e si esibiranno sul palco accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Inoltre, oltre alle esibizioni singole, i concorrenti avranno anche la possibilità di duettare con i capisquadra.

I concorrenti di Io canto generation

Chi sono i concorrenti di Io canto generation? Sono ragazzi tra i 10 e i 15 anni divisi in sei squadre. Attualmente, con Anna Tatangelo ci sono: Carola Boccadoro (14 anni), Andrea Carpinteri (13), Laura Pizio (14) e Lorenzo Sebastiano (14). Nella squadra di Benedetta Caretta troviamo Maria D’Amato (14), Erin Koci (12), Sofia Leto (14) e Marta Viola (14) mentre in quella di Cristina Scuccia ci sono Ashley Bocar (12), Aurora Castellani (14), Davide Di Domenico (11) e Rocco Pepe (14).

“Il traffico? L'uomo non è fatto per guidare”/ Lazzari (Pres. Psicologi): “Come gestire lo stress”

Samuele Spina (14), e Andrea Thomas Urru (13) sono i concorrenti di Fausto Leali mentre Pietro Agnello (14) e Nicole Corrente (12) fanno parte della squadra di Iva Zanicchi. Infine, nella squadra di Mietta troviamo Daniele Mattia Inzucchi (14) e Elia Pedrini (10).

La giuria di Io canto generation e come vedere in diretta streaming il programma

A giudicare i concorrenti è la giuria composta da Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola il cui parere più essere ribaltato dal pubblico in studio. Chiara Tortorella, speaker radiofonica della radio ufficiale R101, invece, ha la possibilità, insieme alla giuria, di salvare due ragazzi della squadra che si piazza all’ultimo posto in classifica.

Omicidio Pierina Paganelli/ Loris Bianchi: “Mi sento sospettato? Solo dalla stampa”

Io canto generation, come tutti i programmi Mediaset, può essere visto in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile rivedere anche le precedenti puntate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA