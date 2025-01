Io canto senior 2025: anticipazioni e diretta seconda puntata

Il venerdì sera si rinnova la sfida tra Raiuno e canale 5. Oggi 17 gennaio 2025, in prima serata, la rete ammiraglia di Mediaset trasmette la seconda puntata di Io canto senior, il talent show dedicato ai talenti adulti che, dopo aver dedicato la propria vita al lavoro dedicandosi alla musica solo come passione, scelgono di mettersi in gioco vivendo momenti unici e indimenticabili come quelli che regala il palco di Io canto senior.

Al timone del talent show di Mediaset c’è sempre Gerry Scotti che, con con il suo atteggiamento accogliente, pone i concorrenti a loro agio raccontando anche le storie di tutte le voci che, con l’aiuto dei coach, provano a conquistare l’affetto e la giuria dei giudici.

Io canto senior 2025: concorrenti, coach e giuria della seconda puntata

Sono sedici i concorrenti che si esibiranno nella seconda puntata di Io canto senior 2025 sperando di non essere eliminati e di staccare il biglietto per la terza puntata. A guidare i concorrenti sono i coach Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta che, con la loro esperienza, danno preziosi consigli ai propri concorrenti per affrontare nel migliore dei modi la gara.,

La giuria è altrettanto stellare e include Orietta Berti, Iva Zanicchi, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, affiancati dalla quinta giudice Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101. I voti della giuria e del pubblico decreteranno così i nomi dei concorrenti che meritano di passare il turno.

Come vedere in diretta streaming Io canto senior 2025

Il venerdì sera della rete ammiraglia di Mediaset è, dunque, dedicato alla musica, ma anche alle emozioni e alle sorprese. Per vivere una serata spensierata è così sufficiente sintonizzare il televisore su canale 5, al termine della puntata di Striscia la Notizia. Collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione, invece, è possibile seguire la diretta streaming dello show condotto da Gerry Scotti.

