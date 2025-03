Io Capitano di Matteo Garrone su Rai Uno: il cast del film candidato all’Oscar

Un capolavoro cinematografico recente, un successo in termini di critica e caratura di riconoscimenti e candidature ricevute: Io Capitano di Matteo Garrone arriva in prima tv assoluta – oggi, 26 marzo 2025 – su Rai Uno. L’uscita nel 2023 è stata accolta da un tripudio generale, non solo dagli addetti ai lavori la soprattutto da parte degli appassionati che si sono sentiti toccati dalla storia incredibile, quasi con narrazione onirica, raccontata dal regista.

Location Mare Fuori 5, dove è stata girata la serie tv/ Il quinto capitolo tra IPM e quartieri di Napoli

Un Leone d’Argento, un David di Donatello e il Premio Mastroianni; come dimenticare poi la candidatura al Premio Oscar come miglior film internazionale; questi alcuni dei riconoscimenti ottenuti da Io Capitano con un cast che ha messo in luce talenti incredibili. Protagonisti Seydou Sarr e Moustapha Fall, altrettanto applaudita anche la performance di un altro giovane talento, Hichem Yacoubi.

Lo show dei record 2025/ Anticipazioni e prove 26 marzo: la donna più bassa del mondo

Io Capitano: la trama del film di Matteo Garrone

Il racconto di Io Capitano – in onda questa sera, 26 marzo 2025, su Rai Uno – parte dalla storia di Seydou e Moussa: entrambi senegalesi, cugini, legati da un unico sogno: lasciare la propria terra per raggiungere l’Italia. La penisola è il baricentro delle speranze, sembra ad entrambi l’unica via per dare una svolta alla propria vita che in quel di Dakar sembra legata a tutt’altre derive. Sullo sfondo, vivere di musica; entrambi sono appassionati di musica rap e arrivando in Italia pensano di poter dare seguito a tale ambizione.

Andrea Prospero, chi ha assistito alla morte in diretta via chat?/ Nuovi interrogativi nel giallo di Perugia

La fuga verso il sogno di Seydou e Moussa è intensa non solo dal punto di vista delle emozioni ma anche per via delle peripezie lungo il cammino; il primo ostacolo si palesa passando per il Mali quando vengono scoperti da un agente di polizia con passaporti falsi. La peggiore delle ipotesi è la prigione; rischio scampato grazie al tentativo riuscito di corrompere la polizia in cambio di denaro.

Seydou e Moussa in Io Capitano, il viaggio verso l’Italia ‘armati’ di sogni e speranze

Dal Niger al deserto libico, passando per Tripoli e tutto ciò che serve per navigare nel Mediterraneo e raggiungere finalmente l’Italia: il cammino di Seydou e Moussa – nel film Io Capitano, in onda questa sera 26 marzo 2025 su Rai Uno – è intriso di speranza e paura, incognite e coraggio. Il primo dei due cugini, questa volta, non riesce a scampare alla prigione; un periodo che lo porterà momentaneamente lontano da Moussa ma presto troverà il modo di riottenere la libertà e suo cugino.

Nuovamente insieme, Seydou e Moussa hanno l’ultimo ostacolo da superare: la traversata del mar Mediterraneo. Il ‘gigante d’acqua’ è l’ultima sfida prima di mettere piede in Italia ma servono ingenti somme di denaro per prendere parte alle traversate. L’alternativa è unica; guidare la barca senza averlo mai fatto prima e condurre tutti, sani e salvi, verso la ‘terra promessa’. E così, Seydou, armato ancora di coraggio e speranza e supportato da suo cugino Moussa, si cimenta senza remore nell’ennesima sfida dove in gioco non c’è altro che la vita.