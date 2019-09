Io e Te non va in onda/ Oggi, 3 settembre, largo alla Nazionale femminile

Non ci sarà Valeria Graci a farci ridere oggi e nemmeno Pierluigi Diaco a farci commuovere e riflettere, semplicemente Io e te oggi, 3 settembre, non va in onda. Chi si è sintonizzato su Rai1 poco fa per vedere una nuova puntata del programma estivo, una delle ultime in realtà visto che il palinsesto sta per cambiare, è rimasto deluso. Al posto di Io e Te oggi andrà in scena la nazionale di calcio femminile che incontrerà la Georgia per le qualificazioni dei Campionati Europei 2021. Le cose per i fan del programma però non si mettono bene visto che per Pierluigi Diaco il tempo a disposizione nel primo pomeriggio di Rai1 sta per terminare e presto traslocherà in seconda serata con un nuovo programma lasciando posto agli “esperti” del palinsesto invernale e, in particolare, Caterina Balivo e il suo Vieni da me.

IO E TE NON VA IN ONDA OGGI, PIERLUIGI DIACO TRASLOCA IN SECONDA SERATA

Da lunedì Io e te lascerà il posto a Vieni da Me mentre Pierluigi Diaco inizierà la sua nuova avventura nel palinsesto della rete ammiraglia Rai. In particolare, da sabato 14 settembre 2019 dalle ore 23.50, il giornalista e conduttore darà il via alla versione notturna di “Io e te“ che registrerà poche novità rispetto alla versione pomeridiana andando in onda prima e dopo il Tg1 della notte. I primi 40 minuti saranno dedicati all’ospite di turno per una lunga chiacchierata (sembra che nella prima puntata toccherà a Maurizio Costanzo sedere al cospetto di Diaco), ci sarà la parentesi dedicata all’amore con Sandra Milo e poi anche il momento “Juke-Box” e la parentesi dedicata all’amore dando spazio alle coppie nate sui social e in chat.

