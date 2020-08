Io e te non va in onda/ Pierluigi Diaco: “Un caso di Coronavirus in studio”

Io e te non va in onda oggi, 31 agosto, e potrebbe succedere lo stesso anche nei prossimi giorni, almeno domani, fino a che la situazione dei contagi non sarà chiara tra le fila di Pierluigi Diaco. Il conduttore ha cercato in queste settimane di attenersi alle regole vigenti in questa pandemia tra distanza di sicurezza e zero contatti con i suoi ospiti e i colleghi in studio, a cominciare da Katia Ricciarelli, ma, a quanto pare, questo non è bastato, almeno non del tutto. Il programma non andrà in onda proprio per adempiere alle richieste dei protocolli Rai in questi casi, ovvero quello della positività di uno dei colleghi presenti in studio. A confermare la notizia è stato lo stesso Pierluigi Diaco che alle pagine del Corriere ha affidato le sue parole in questi momenti un po’ complicati: “C’è una collega che è risultata positiva al tampone. Stiamo quindi procedendo all’applicazione del protocollo Rai previsto in questi casi”.

PIERLUIGI DIACO CONFERMA: IO E TE NON VA IN ONDA OGGI

In particolare, Pierluigi Diaco conferma la situazione regalando subito un primo pensiero proprio alla collega e guardando ad un futuro che appare ormai incerto: “Ovviamente il primo pensiero va alla nostra collega e a tutta la mia squadra. Capiremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni se riusciremo ad andare in onda per l’ultima settimana di programmazione”. Al posto di Io e Te andrà in onda una versione estesa de La Vita in Diretta Estate che, proprio alle 14.00, ospiterà il conduttore che, intanto, è stato sottoposto al tampone ed esame sierologico. Proprio questa che inizia oggi era l’ultima settimana di messa in onda per il programma e adesso si attende di capire quale sarà il suo destino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA