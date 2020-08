IO E TE PIERLUIGI DIACO CAMBIA ORARIO/ Ottimi ascolti “traino” per servizio pubblico

“Io e te“, la trasmissione di Pierluigi Diaco in onda nel pomeriggio di Rai Uno, cambia orario. Le puntate di giovedì 20 e venerdì 21 agosto andranno in onda con mezz’ora di ritardo rispetto alla consueta tabella di marcia. Anziché entrare nelle case degli italiani come di consueto alle 14, dunque, Pierluigi Diaco, Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, si faranno trovare pronti a tenere compagnia ai milioni di telespettatori che quotidianamente confermano il successo della trasmissione a partire dalle 14:30. A cosa si deve questo cambio di palinsesto? Nessuna bocciatura per Diaco, tutt’altro. A dire il vero il conduttore continua a macinare ottimi ascolti mettendo in difficoltà anche quei dirigenti Rai che sarebbero portati a chiederne la sostituzione a partire dalla prossima stagione. Il programma, proprio per gli ottimi ascolti, verrà usato come “traino” per fare servizio pubblico. E dunque non è sbagliato dire che la questione sia “politica”…

“IO E TE” DI PIERLUIGI DIACO CAMBIA ORARIO

Con il referendum sul taglio dei parlamentari in programma il 20 e il 21 settembre prossimi, la Rai ha deciso di aderire alla sua funzione di servizio pubblico. Per questo motivo, nella fascia temporale che altrimenti sarebbe stata occupata da Diaco, anziché “Io e te” andrà in onda dalle 14 un dibattito tra i sostenitori del Sì e quelli del No, così da illustrare alla popolazione le motivazioni alla base dei due schieramenti contrapposti nel referendum confermativo di settembre. Ma fino a quando durerà questa situazione inedita in termini di orari? Io e Te resterà nella collocazione delle 14:30 per sette puntate andando in onda per un’ora e dieci minuti fino alle 15:40. Anche l’ultima puntata della stagione, quella del 4 settembre, andrà in onda a partire dalle 14:30: sarà quella l’occasione in cui scopriremo qualcosa di più sul futuro di Diaco e del programma?



