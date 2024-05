Io lo so chi siete, documentario dedicato a Vincenzo Agostino su Rai 3/ Una vita dedicata alla giustizia

Sono giorni in cui la legalità e la lotta alla malavita organizzata dominano l’informazione e ricordano l’importanza di un tema che dovrebbe essere costantemente al centro dell’attenzione politica e sociale. Questa sera su Rai 3 andrà in onda il documentario “Io lo so chi siete”, un omaggio a Vincenzo Agostino che è venuto a mancare all’età di 87 anni dopo aver lottato a lungo per ottenere giustizia per suo figlio Antonino Agostino e la nuora: tragicamente assassinati.

Il documentario “Io lo so chi siete”, dedicato a Vincenzo Agostino racconta dei fatti che risalgono al 5 agosto 1989 e di tutto ciò che successivamente ha segnato l’esistenza di un padre in lotta costante per ottenere giustizia. Antonino Agostino, suo figlio, si trovava a Villagrazia di Carini essendo un agente di polizia operativo per la questura di Palermo. Due uomini in motocicletta lo raggiunsero mentre ara accompagnato dalla sua compagna, incinta, colpendoli mortalmente con colpi d’arma da fuoco.

Io lo so chi siete, la storia di Antonino e la sua compagna: brutalmente uccisi a Palermo

“Io lo so chi siete” – il documentario in onda questa sera su Rai 3 – racconta la dolorosa ed estenuante lotta di Vincenzo Agostino e sua moglie che da quel tragico giorno in cui persero la vita il figlio e la compagna incinta: una voglia di giustizia senza pace, stroncata unicamente dalla sua triste scomparsa all’età di 87 anni. Nella memoria il giuramento fatto sul feretro del proprio figlio: quello di non tagliarsi la barba e i capelli finchè non avrebbe trovato pace e giustizia.

Promesse, voglia di combattere, ostinazione: così Vincenzo Agostino è diventato un simbolo per la giustizia e specchio di una lotta che deve incamerare il pensiero di un’intera società e umanità. Tutto questo è raccontato nel documentario “Io lo so chi siete”, un appuntamento imperdibile questa sera su Rai 3 per conoscere la storia di un massacro ingiusto, nefasto e della forza di un uomo sconfitto solo dal tempo che lo ha strappato alla vita all’età di 87 anni.

