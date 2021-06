Io, loro e Lara/ Video, su Rete 4 il film con Carlo Verdone e Laura Chiatti

Io, loro e Lara va in onda su su Rete 4 in prima serata di oggi, 15 giugno 2021. La commedia è stata diretta e interpretata del campione d’incassi Carlo Verdone. L’attore e regista romano propone una commedia leggera, divertente e spassionata, arricchendo il cast con la presenza della bella Laura Chiatti, Marco Giallini, Anna Bonaiuto e Angela Finocchiaro. Sicuramente la figura di Laura Chiatti, splendida attrice in grado di muovere l’opinione pubblica per ogni lavoro che vive da protagonista. Attenzione però il film non è stato risparmiato da critiche da parte degli addetti ai lavori che hanno visto in questo caso Verdone non proprio effervescente come al solito.

Lei è la mia ossessione/ Su Rai 2 il film con Alex Esola (oggi, 15 giugno)

Io, loro e Lara, la trama del film

Il film Io, loro e Lara racconta le vicende di Carlo Mascolo, un prete missionario che dopo aver prestato servizio in Africa torna a Roma per via di una crisi di fede che sta vivendo. Il rientro nell’Urbe fa sì che l’uomo possa schiarirsi le idee e ritrovare la fede che sembra aver smarrito. Purtroppo il ritorno in Italia è costellato di difficoltà e problemi.

TOM HORN/ Su Rete 4 il film western con Linda Evans (oggi, 15 giugno 2021)

I suoi familiari non fanno altro che riversargli addosso i loro problemi e nessuno si dimostra interessato ad ascoltarlo. Inoltre l’anziano padre di è recentemente sposato con una badante moldava e la preoccupazione di Carlo e dei suoi fratelli è che la donna sia intenzionata a mettere le mani sulla cospicua eredità dell’uomo. A cambiare la vita di Carlo è Lara, la figlia della suddetta badante moldava. L’incontro con la giovane donna spingerà Carlo Mascolo a ritrovare l’entusiasmo della fede e a tornare a impegnarsi per aiutare le persone che sono in difficoltà, in pieno spirito con il suo impegno missionario in Africa.

Inga Lindstrom - Una blogger in cucina/ Su Canale 5 il film di Ulli Baumann

Video, il trailer del film “Io, loro e Lara”





© RIPRODUZIONE RISERVATA