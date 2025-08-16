È Suzie Kennedy la sosia di Marilyn Monroe in questa commedia soprannaturale di Leonardo Pieraccioni. In Io & Marilyn, c'è anche Luca Laurenti

Io & Marilyn, film su Rete 4 diretto da Leonardo Pieraccioni

Sabato 16 agosto 2025, Rete 4 propone una serata all’insegna del divertimento: alle 21.25 prenderà il via la trasmissione della commedia Io & Marilyn. Questa produzione italiana, uscita nel 2009, porta la firma di Leonardo Pieraccioni, che non solo ha diretto il film, ma ha anche contribuito alla scrittura della storia e della sceneggiatura insieme a Giovanni Veronesi.

Evviva!, Gianni Morandi/ Anticipazioni puntata 16 agosto 2025 (replica): ospiti Amadeus e Roberto Vecchioni

Il progetto è stato realizzato da Levante Film con il supporto di Medusa Film, mentre nel cast troviamo volti noti del panorama cinematografico italiano e internazionale: oltre allo stesso Pieraccioni, recitano artisti come Suzie Kennedy (nei panni dell’affascinante Marilyn Monroe), Luca Laurenti, Biagio Izzo, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini e persino il cantautore Francesco Guccini.

Roberto Vecchioni, chi è/ Cantautore e docente, il ricordo del figlio Arrigo "Non apparteneva a questo mondo"

La trama del film Io & Marilyn: lo spirito della diva evocato per ricomporre una vita sentimentale

Io & Marilyn è ambientato in una tranquilla cittadina toscana dove vive Gualtiero Marchesi, un idraulico di 44 anni alle prese con una vita sentimentale a pezzi. La moglie Ramona lo ha appena lasciato per seguire il suo nuovo compagno Pasquale, artista circense, e si è trasferita nel mondo colorato e caotico del circo.

Come se non bastasse, Gualtiero ha perso anche l’affidamento della figlia Martina, che ha deciso di seguire le orme della madre e diventare una giovane artista circense. Solo e amareggiato, Gualtiero trova conforto in suo cugino Massimo, un pasticcere con cui condivide momenti di svago e confidenze. Una sera, in compagnia di Massimo, Petronio e Iolanda, decide di partecipare ad una seduta spiritica per evocare lo spirito di Marilyn Monroe, icona che ha sempre ammirato. Quello che inizia come un gioco si trasforma in qualcosa di incredibile: lo spirito della diva americana appare davvero, visibile solo a Gualtiero.

Chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus/ "Un corteggiamento lento. Ma al primo appuntamento gli dissi..."

Da quel momento, la sua quotidianità viene stravolta: Marilyn diventa una presenza costante, dispensando consigli e provocando situazioni surreali. Gualtiero, confuso e preoccupato, si convince di avere problemi mentali e si rivolge ad uno psichiatra. Quest’ultimo gli suggerisce di non opporsi alla visione, ma di partecipare ad un gruppo di supporto con persone che vivono esperienze simili. Tra equivoci, momenti esilaranti e riflessioni profonde, lo spirito di Marilyn aiuterà Gualtiero a ritrovare fiducia in sé stesso e a rimettere ordine nella sua vita, trasformando una crisi personale in un’occasione di rinascita.