Io non mi arrendo, Marco Giordano e la terra dei fuochi/ Su Rai 1 la miniserie con Beppe Fiorello

Io non mi arrendo: Beppe Fiorello nei panni di Marco Giordano

La miniserie Io non mi arrendo va in onda in prima serata oggi, 15 maggio 2021, su Rai 1. Il primo canale del servizio pubblico riproporrà il film per la televisione con Beppe Fiorello nel ruolo di protagonista che veste i panni del commissario Marco Giordano. A firmare la regia di questa pellicola prodotta dalla stessa Rai Fiction è Enzo Monteleone, che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura. Si tratta di un’opera che invita il pubblico a riflettere attorno a un tessuto narrativo davvero ben congegnato e in grado di arrivare al cuore della questione. Non si tratta di un film propriamente per i più giovani anche se c’è da dire che non è vietato agli stessi.

Io non mi arrendo, la trama del film: il coraggio di Marco Giordano nella Terra dei Fuochi

Io non mi arrendo ci parla di Marco Giordano, un giovane ispettore di provincia alla guida di un pool di suoi collaboratori (Rino, Lucio, Alessio e Michele) sta conducendo delle delicate indagini su un traffico di rifiuti tossici sversati illegalmente in alcune discariche abusive. La pista investigativa porta il pool poliziesco a indagare sull’avvocato Gaetano Russo, che come prevedibile per portare a termine questa operazione illegale si è affidato alla malavita organizzata, in particolare alla cosca mafiosa di Don Antonio Pomarico.

Le indagini dell’ispettore Giordano vengono spesso ostacolate da molti personaggi noti e coinvolti nella vicenda malgrado ricoprano dei ruoli di rilevanza pubblica, come ad esempio il vice-questore Valente. I suoi superiori quindi, dopo aver fatto di tutto per ostacolare la risoluzione del caso, spingono Giordano a dedicarsi ad indagini meno impegnative e archiviano in maniera sospetta e sbrigativa il caso. Oltre al ridimensionamento lavorativo, Marco viene messo al corrente anche di un’altra terribile notizia.

La continuata esposizione ai miasmi tossici della Terra dei Fuochi hanno fatto sì che l’ispettore si ammalasse di cancro. A riaprire il caso, a poche settimane dalla morte dell’ispettore Giordano, ci pensa il giovane magistrato napoletano Giovanni Cattaneo, intenzionato a riaprire le indagini. Quest’ultimo convoca Giordano proprio per ricostruire l’impianto accusatorio e consegnare finalmente i criminali alla giustizia. Un compito tutt’altro che facile, dato che alcuni fascicoli dell’inchiesta nel frattempo sono stati fatti sparire da qualche talpa connivente con la malavita organizzata all’interno delle forze dell’ordine.

