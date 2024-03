Io rimango qui, Rai 2/ Trama del film on-the-road basato su una drammatica storia vera, stasera 14 marzo 2024

Io rimango qui, diretto da André Erkau. Ecco il cast del film

Giovedì 14 marzo, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21,20, il film drammatico del 2020 dal titolo Io rimango qui. La pellicola è una produzione tedesca ed è diretta dal regista André Erkau, famoso in Germania per avere realizzato il cortometraggio 37 ohne Zwiebeln che ha vinto oltre venti premi cinematografici.

Chisum, Rete 4/ Il film con John Wayne e una nuova vita all'insegna della giustizia, oggi 14 marzo 2024

Andiamo a vedere il cast. La protagonista del film Io rimango qui è interpretata dalla giovane e talentuosa attrice tedesca Sinje Irslinger, molto conosciuta in patria per la sua partecipazione alla nota serie televisiva Il segreto di Arman dal 2015 al 2017. Al suo fianco l’attore svizzero Max Hubacher, vincitore del premio come miglior attore nel cinema svizzero per la sua interpretazione in Mario, un lungometraggio che narra la storia di un amore gay nel mondo del calcio.

POLI OPPOSTI, RAI 1/ Trama e cast del film sentimentale con Sarah Felberbaum (mercoledì 13 marzo 2024)

Nel cast del film Io rimango qui anche Heike Makatsch, attrice tedesca che è stata legata all’attore Daniel Craig dal 1997 al 2005, e Til Schweiger, attore e produttore tedesco noto per il personaggio di Hugo Stiglitz in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino.

La trama del film Io rimango qui: un viaggio verso la felicità, contro la morte

Il film Io Rimango Quiracconta le vicende della giovane Steffi (Sinje Irslinger), una ragazza di 16 anni che sembra condurre la tipica vita di ogni adolescente. Steffi si è diplomata da poco al liceo e sogna di essere ammessa nel corpo di polizia.

La giovane ha in programma una splendida gita scolastica a Parigi in compagnia del suo fidanzato Fabian (Jonas Holdenrieder), durante la quale ha in progetto di perdere la verginità dopo una notte romantica nella capitale francese.

Suicide Squad, Italia 1/ La squadra di cattivi DC Comics con Margot Robbie, oggi, mercoledì 13 marzo 2024

La sua vita viene stravolta da una notizia terribile, infatti le viene diagnosticato un cancro all’ultimo stadio e scopre così di avere pochi mesi di vita. I suoi genitori le impediscono quindi di partire per Parigi per paura che possano esserci rischi, ma Steffi è determinata a realizzare il suo sogno, così inizia un viaggio incredibile on-the-road alla scoperta della Francia in compagnia di Steve (Max Hubacher), un ragazzo ribelle che ha conosciuto da poco.

Mentre la protagonista è pronta a tutto per raggiungere il fidanzato a Parigi, allo stesso tempo i suoi genitori iniziano a cercarla, decisi a riportarla il prima possibile a casa. Inizia così un viaggio mozzafiato, durante il quale Steffi capirà con chi merita davvero di trascorrere i suoi ultimi giorni di vita…

© RIPRODUZIONE RISERVATA