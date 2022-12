Io, robot/ Su Italia 1 il film con Will Smith

Io, robot, il film di Italia 1 diretto da Alex Proyas

Io, robot andrà in onda oggi, 2 dicembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film distopico/fantascientifico del 2004, che vede notoriamente come protagonista Will Smith, che ne è anche il produttore esecutivo insieme al socio James Lassiter. Liberamente ispirato all’antologia di Isaac Asimov, il film vede alla regia Alex Proyas (il regista di Segnali dal futuro).

Tra gli altri protagonisti figurano l’attrice Bridget Moynahan nei panni di Susan Calvin (l’attrice nota anche per la sua interpretazione nel franchise di John Wick), l’attore e doppiatore Alan Tudyk nel ruolo di Sonny, e James Cromwell nel ruolo di Alfred J. Lanning. La colonna sonora porta la firma di Marco Beltrami, noto per le sue composizioni per film come Repo men, Scream, Die hard, Resident evil e Nemico pubblico N. 1, e altrettanto florida è la filmografia dello sceneggiatore, Akiva Goldsman, con titoli come Il codice Da Vinci, Star Trek, Angeli e demoni e Io sono leggenda, con lo stesso Will Smith come protagonista.

Io, robot, la trama del film

Ambientato in una Chicago futuristica, Io, robot racconta di un mondo in cui robot umanoidi sono parte attiva e onnipresente della vita domestica degli esseri umani, al servizio di questi ultimi. Il protagonista Del Spooner è un investigatore diffidente nei confronti di questa nuova tecnologia, e per lavoro si trova a indagare, insieme alla psicologa Susan Calvin, sul suicidio del creatore dei robot più all’avanguardia sul mercato, lo scienziato Alfred Lanning. Nel laboratorio dello scienziato trovano uno dei robot, Sonny, intento a nascondersi, e questo porta i due a seguire la pista di un omicidio da parte dell’automa, fino ad arrestarlo.

L’episodio è sconvolgente, in quanto un robot non potrebbe mai uccidere un umano per via delle Tre leggi della robotica, ideate dallo stesso scienziato. Spooner, però, scopre che Sonny è un robot fuori dall’ordinario, in grado di provare emozioni, costruito con materiali differenti rispetto agli altri prodotti in serie e non registrato presso l’azienda produttrice di Lanning.

Nel frattempo Spooner si trova coinvolto in un incidente mentre indagava nella casa del dottor Lanning; qui si scopre che Spooner ha un braccio bionico, messogli da Lanning anni prima a seguito di un incidente in cui un robot gli è corso in aiuto anziché soccorrere una bambina, anch’essa ferita. Da qui i nuovi modelli di robot si ribellano agli umani, distruggendo al contempo i vecchi modelli per stabilire la loro supremazia. Inizia così una lotta tra robot e umani, con Spooner, aiutato dal robot Sonny, che cerca risposte per avere la meglio e ristabilire l’ordine.

