Io Robot/ Video, su Italia 1 il film con Will Smith (oggi, 30 luglio 2020)

Io Robot va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un film americano realizzato nel 2004 da diverse case cinematografiche la cui distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Twentieth Century Fox. La regia della pellicola è stata curata da Alex Proyas, il soggetto è tratto dal romanzo o per meglio dire dai racconti scritti da Isaac Asimov mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Jeff Vintar e Akiva Goldsman. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Marco Beltrami con la fotografia di Simon Duggan mentre la scenografia è di Lin MacDonald. Nel cast sono presenti tra gli altri Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood, Chi McBride e Shia LaBeouf.

Io Robot, la trama del film

In Io Robot ci troviamo nella città di Chicago nell’anno 2035 in un mondo completamente cambiato anche in ragione della possibilità, messa a disposizione di tutti i cittadini, di poter avere in casa un robot domestico in grado di occuparsi di ogni genere di esigenza. Una delle più importanti compagnie operanti nel mondo della robotica, sta per inserire sul mercato una nuova tipologia di robot ancora più funzionale e capace di riproporre quelle che sono le classiche esigenze degli umani. Un giorno un detective di polizia viene contattato perché deve occuparsi di un terribile omicidio avvenuto proprio all’interno della sede di questa società di robotica ed in particolar modo dell’uccisione del dottor Lanning ossia l’ideatore delle leggi della robotica e soprattutto dei robot che attualmente vengono utilizzati per questioni domestiche.

Il detective di polizia che dà sempre nutre grossi dubbi sulla possibilità che i robot possano in qualche modo sostituirsi agli uomini, si occupa delle indagini pensando che dietro tutto questo possa esserci proprio una macchina. Per le indagini può contare sulla collaborazione di una psicologa la quale fornisce al detective numerosi ed interessanti spunti per poter arrivare alla verità.

Le indagini si dimostrano subito molto complicate anche perché la vittima ha lasciato un messaggio tridimensionale in cui sembra che si sia suicidato lanciandosi contro una finestra. In realtà le cose sono andate diversamente con il detective che arresta una particolare macchina chiamata Sonny che sembra essere in grado anche di avere emozioni e sognare. Il detective lo arresta e porta il robot all’interno della propria abitazione. La sera decide di andare a fare un sopralluogo nei pressi della casa dello scienziato ma durante alcuni concitati momenti avviene qualcosa di straordinario con la demolizione della stessa struttura. Il giorno seguente il detective viene attaccato da una serie di robot il che lascia trasparire come ci sia qualcuno dietro l’uccisione dello scienziato. Il detective Grazie all’aiuto del robot Sonny che era molto fedele allo scienziato, riuscirà a scoprire un piano criminale ideato da uno dei principali dirigenti della società robotica.

