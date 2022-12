Io sono Babbo Natale/ Su Rai 1 il film con Marco Giallini e Gigi Proietti

Io sono Babbo Natale, film di Rai 1 diretto da Edoardo Falcone

Io sono Babbo Natale è un film del 2021 di genere commedia e fantastico, che verrà trasmesso oggi, 24 dicembre, su Rai 1 alle ore 21.30. Il film è stato prodotto in Italia da Andrea Occhipinti, diretto e scritto da Edoardo Falcone. La fotografia e il montaggio sono stati affidati rispettivamente a Maurizio Calvesi e a Luciana Pandolfelli, mentre le musiche a Michele Braga.

La scenografia e i costumi sono stati curati da Massimiliano Sturiale e da Luigi Bonanno. Il cast del film Io sono Babbo Natale è composto da Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Natalia Magni, Daniele Pecci, Giorgia Salari, Simone Colombari, Alice Adamu, Lorenzo Gioielli, Fabrizio Giannini, Stefano Scandaletti, Massimo Vanni, Gianni Franco, Lucia Batassa.

Io sono Babbo Natale, la trama del film

Il film Io sono Babbo Natale ha inizio nel Natale 1975 quando il piccole Ettore decide di scrivere una lettera a Babbo Natale dove promette di diventare suo assistente, non avendo trovato alcun regalo sotto l’albero di Natale. Nel 2019 Ettore è un ex detenuto che conduce una vita all’insegna della criminalità. Torna in carcere dopo una rapina, ma decide di non rivelare i nomi dei suoi complici anche se quest’ultimi lo tagliano fuori dalla propria banda. Ettore si ritrova senza nessuno vicino: aveva chiuso i rapporti con la propria compagna senza aver mai conosciuto la figlia Alice.

Una notte Ettore entra nella casa di un signore, in cui trova un grande magazzino di giocattoli. Dopo avergli chiesto spiegazioni, il signore gli rivela di essere Babbo Natale. A quest’ultimo prende un malore e viene portato in ospedale da Ettore, che decide di fargli da collaboratore domestico. Ettore comincia a credere a Nicola, che lo porta in volo sulla sua slitta nel mondo e vuole diventare lui stesso Babbo Natale. Così di nascosto usa il suo costume per compiere furti, derubando anche i vecchi complici.

Ettore non è visibile agli adulti a differenza dei bambini e si ritrova a dover affrontare gli ex complici, avvisati dalla figlia del capo. Il film si conclude con Ettore che diventato più altruista ricopre il ruolo di Babbo Natale, che con la sua slitta porta i regali ai bambini, mentre Nicola può godersi finalmente la propria pensione.

