Io sono Farah cancellata da Canale 5 e Mediaset Infinity: dove vedere le nuove puntate? Scelta discutibile: a pagamento su Dreamers and Love

Io sono Farah cancellata da Canale 5 e Mediaset Infinity dove e come vedere le nuove puntate

Che fine ha fatto la soap turca Io sono Farah? Brutte notizie per gli appassionati fan della dizi con protagonista Demet Ozdemir e Engin Akyurek non tornerà nel palinsesto di Canale 5. Se fino a qualche mese fa Mediaset era titubante sul futuro della soap ma sembra certo un possibile ritorno in onda in autunno, anche se non è mai stata annunciata una data precisa adesso è arrivata la decisione finale: Io sono Farah cancellata da Canale 5 e da Mediaset Infinity.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 settembre 2025/Rosa pensierosa per le nozze di Marcello e Adelaide

I vertici Mediaset hanno fatto la loro scelta, dove e come è possibile vedere le nuove puntate di Io sono Farah? Tutti gli episodi inediti della prima stagione sono disponibili a partire dal 16 settembre in esclusiva sul catalogo di Dreamers and Love, ovvero il canale a pagamento della piattaforma di Mediaset Infinity. A differenza delle altre dizi e degli altri format Mediaset, dunque, Io sono Farah non è disponibile sul sito gratis ma a pagamento, per vedere le nuove puntate della dizi è necessario abbonarsi e l’abbonamento costa poco meno di cinque euro al mese.



La forza di una donna anticipazioni 18 settembre 2025/ Sarp sconvolto, Arif chiede a Bahar di sposarlo

Anticipazioni Io sono Farah, nuove puntate a pagamento su Dreamers and Love

Dunque è possibile seguire le nuove puntate di Io sono Farah su Dreamers and Love. La storia racconta di Farah, una giovane donna delle pulizie la cui vita cambia quando assiste a un omicidio mafioso e viene costretta a ripulire la scena del crimine. Da quel momento il suo destino si intreccia con quello del temuto gangster Tahir Lekesiz, dando vita a un legame imprevisto e pericoloso. E le anticipazioni della soap turca svelano non mancheranno i colpi di scena. “Dreamers and Love” è la casa ideale per tutti gli appassionati di serie turche e grandi storie d’amore, con un catalogo ricco di titoli drammatici e sentimentali, disponibile su Mediaset Infinity a 4,99€/mese, dopo 7 giorni di prova gratuita.