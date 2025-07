Io sono Farah è una storia vera? A chi si ispira la soap turca di Canale 5: dal remake della serie argentina La chica que limpia alle vicende reali

Canale5 continua a far incetta di dizi turche e così dopo Terra Amara ed Endlesse Love nei palinsesti Mediaset impazzano le soap Made in Turchia come La forza di una donna, La notte nel cuore, Innocence e Forbidden Fruit ed adesso a partire da oggi lunedì 28 luglio 2025 nel pomeriggio di Canale 5 arriva una nuova serie turca: Io sono Farah. In un primo momento pensata per la prima serata dopo una serie di slittamenti e rinvii nei giorni scorsi è stata annunciata, a sorpresa, come nuova proposta del daytime. Ed in molti si chiedono se la soap con protagonista Demet Ozdemir già volto popolare in Italia Io sono Farah è una storia vera o no.

Io sono Farah è una storia vera? Innanzitutto partiamo con il dire che la dizi turca è un adattamento della fiction argentina del 2017 dal La Chica Que Limpia e prodotta da O3 Medya. Anche qui al centro della trama c’è una giovane madre, Farah, che è dovuta fuggire dal suo Paese di origine l’Iran per consentire al figlio Kerim le cure necessarie contro la malattia rara di cui soffre. Ad Istanbul invierà a lavorare come domestica di un criminale mafioso e a poco a poco finirà coinvolta nei suoi traffici illeciti. La trama, dunque, segue a grandi linee quella della fiction argentina che a sua volta ha avuto numerosi adattamenti anche negli Stati Uniti ed in Sud Corea.

Io sono Farah è una storia vera? La soap turca di Canale 5 si ispira a vicende realmente accadute?

Non è chiaro invece se Io sono Farah è una storia vera nel senso di essere tratta da una singola e specifica vicenda ma gli sceneggiatori e gli autori della serie argentina in svariate interviste hanno rivelato che nella trama e nella sceneggiatura si sono ispirati a reali vicende anche se non hanno preso spunto da una singola e determinata vicenda. La trama tuttavia ruota attorno ad azione, emozione e dramma sociale. Si passa da tematiche generali come l’immigrazione clandestina fino a riflessioni personali ed esplora l’animo umano ponendo l’accento su cosa si è disposti a fare, arrivando persino a commettere illeciti e omicidi, pur di salvare le persone che si amano. Secondo altri fonti, invece, La Chica Que Limpia è un adattamento di un romanzo argentino basato su una storia reale, ma non ci sono conferme in tal senso.