Io sono leggenda, questa sera - 7 luglio 2025 - su Italia 1 alle ore 21.25 il film iconico con protagonista Will Smith.

Io sono leggenda oggi – 7 luglio 2025 – su Italia 1: ennesimo capolavoro diretto da Francis Lawrence

La prima serata di Italia 1, oggi 7 luglio 2025 – alle ore 21.25 – offre ai telespettatori la visione di una delle pellicole più intense dell’ultimo ventennio: Io sono leggenda. Il film con protagonista Will Smith è tra i più apprezzati del genere fantascientifico, capace di unire valori introspettivi e gusto per l’horror ma in una versione blanda ma non priva di adrenalina e tensione.

La pellicola è stata prodotta nel 2007 negli Stati Uniti d’America e diretta da Francis Lawrence, noto per aver diretto anche la serie di successo Hunger Games.

Una pellicola che immerge il telespettatore in uno scenario apocalittico, un viaggio introspettivo scandito da momenti di alta tensione e terrore; Io sono leggenda – in onda oggi 7 luglio 2025 su Italia 1 – è un prodotto cinematografico sensazionale non solo per ragioni di trama ma anche per il fragoroso successo al botteghino.

Un budget di circa 150 milioni di dollari è stato necessario per la realizzazione, a fronte dei quasi 600 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Trama Io sono leggenda: Robert Neville in uno scenario apocalittico

Al centro della scena troviamo Robert Neville, protagonista di Io sono leggenda – in onda oggi 7 luglio 2025 su Italia 1 – virologo militare alle prese con una situazione letteralmente catastrofica. Un virus ha letteralmente decimato la popolazione e lo scenario in cui si presenta la città di New York ne è la rappresentazione; da solo, con il suo fidato amico a quattro zampe di nome Sam, tenterà di portare avanti le sue ricerche per restituire al mondo l’umanità di cui è stato privato. Un valore aggiunto è la sua immunità; tra i pochi sopravvissuti proprio per questa ragione e quindi l’unico a poter portare avanti le ricerche senza rischi.

Robert Neville scoprirà presto di non essere solo in questa lotta contro il tempo e la vita; troverà una donna di nome Anna e suo figlio Ethan, alle prese anche loro con la sopravvivenza in un luogo ormai tempestato di creature terrificanti. In una serie di escalation emotive e di trama, si arriverà al momento cruciale: sacrificare la propria vita per salvare l’umanità o arrendersi ad un tragico destino? Il finale è il momento catartico non solo dal punto di vista emotivo e merita assolutamente di essere vissuto.