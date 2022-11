Io sono Leggenda/ Su Italia 1 il film con Will Smith

Io sono Leggenda, film di Italia 1 diretto da Francis Lawrence

Io sono Leggenda va in onda oggi, venerdì 25 novembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film iconico che unisce azione e fantascienza prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2007 da Akiva Goldsman e diretto da Francis Lawrence.

Spicca nel ruolo di protagonista Will Smith, con la collaborazione di Charlie Tahan, Dash Mihok, Alice Braga e Willow Smith. Il film Io sono Leggenda rappresenta uno dei progetti di maggior successo dell’ultimo ventennio, come testimoniato sia dagli incassi che dai riconoscimenti ottenuti. Nonostante le spese imponenti, attestate a 150 milioni di dollari, la pellicola ha sfiorato quota 600 milioni di incasso. Inoltre, ha trionfato ai Golden Trailer Awards nelle categorie di miglior Horror e miglior sonoro, oltre alle candidature nelle categorie di miglior spot per la Tv e miglior film d’azione.

Io sono Leggenda, la trama del film

Il film Io sono Leggenda racconta le sorti dell’umanità in seguito ad un disastro sanitario di tipo epidemico che letteralmente quasi spazzato via tutti gli esseri umani. In particolare, poco dopo i festeggiamenti per la clamorosa scoperta di una miracolosa cura per il tumore, un spietata mutazione devasta il genere umano mutandolo in creature senza pietà e assetate di sangue. Uno dei pochi sopravvissuti, lo scienziato di nome Robert Neville, vive praticamente in solitudine unicamente accompagnato dal suo fidato cucciolo. Il suo obiettivo è unicamente quello di trovare una cura partendo dal suo DNA, essendo uno dei pochi sulla terra a risultare immune alla malattia.

A tal fine, a cadenza regolare organizza delle vere e proprie trappole per i mostri al fine di catturare esemplari da sottoporre ai suoi test. Purtroppo, durante una delle sue missioni viene irrimediabilmente contagiato anche il suo cane che poco dopo è costretto ad uccidere prima che diventi una bestia malata. La disperazione per la perdita non arresta la sua voglia di trovare una cura per salvare l’umanità, nonostante il fallimento di tutti i tentativi effettuati nel corso degli anni in solitudine.

Ogni giorno cerca di comunicare con eventuali altri immuni o sopravvissuti, utilizzando una radio con più frequenze di comunicazione. Le settimane passano e le poche persone trovate ancora in vita non sembrano riuscire ad aiutarlo nel trovare un metodo efficace per realizzare un vaccino. Dopo l’ennesimo tentativo viene praticamente catturato dai mostri e vedendosi ormai spalle al muro mette in atto l’ultimo e definitivo tentativo, consapevole di essere l’unica speranza per il genere umano. L’uomo riesce nell’intento ma nell’esplosione del suo laboratorio sembra perdere la vita.

