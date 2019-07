Io Sono Mia/ Anticipazioni del film su Mia Martini con Serena Rossi (replica)

Sarà una serata speciale quella di quest’oggi su Rai1. Le protagoniste assolute saranno le sorelle Mia Martini e Loredana Bertè ma, ancora di più, la prima. A loro sarà dedicato lo speciale Techetechetè SUPERSTAR “Sorelle per sempre” e, a seguire, tornerà in onda, cinque mesi dopo la prima volta, il film tv “Io sono Mia” dedicato proprio all’indimenticabile artista Mia Martini che, per l’occasione, avrà il volto di Serena Rossi. Il film verrà riproposto oggi, sabato 6 luglio 2019 alle ore 22.30 proprio su Rai1 e porterà la firma di Riccardo Donna, alla regia, e di Monica Rametta, alla scrittura. Nel cast oltre a Serena Rossi troveremo anche Lucia Mascino, nei panni della giornalista Sandra che si trova a dover intervistare Mia Martini quando, invece, avrebbe voluto incontrare Ray Charles. Proprio in questa serrata intervista, la Martini riporta il pubblico indietro nel tempo, agli albori della sua carriera, al rapporto difficile con il padre, e all’amore che tanto male le ha fatto mentre sullo sfondo va in scena Sanremo ’89.

IO SONO MIA: LA TRAMA

La trama di Io Sono Mia inizia proprio da qui, dal Festival di Sanremo e da questa esile e forte donna che si aggira nei corridoi prima di salire sul grande palco dell’Ariston al suo rientro sulle scene dopo anni di abbandono al grido di “Sai la gente è strana prima si odia poi si ama”. Una vita intensa raccontata in quella intervista fatta si tante speranze ma, soprattutto, di ostacoli, gli stessi che forse l’hanno piegata inesorabilmente: il padre che la ama e che la ostacola in tutti i modi, il pregiudizio della gente che ne condiziona la carriera e poi l’oblio. Tutto questo è al centro della trama del film tv che ha portato a casa un boom di ascolti al suo primo passaggio lo scorso febbraio sempre su Rai1 e ha saputo consacrare proprio Serena Rossi, la sua interprete.

IO SONO MIA: I GRANDI ASSENTI E IL CAST

Nel cast del film tv non troviamo due grandi figure della vita di Mia Martini ovvero Ivano Fossati e Renato Zero. Il primo è stato il suo grande amore ed è proprio l’autore di alcuni suoi brani come “E non finisce mica il cielo”. Lo stesso Fossati ha chiesto di non essere citato nel film e così quest’uomo con cui, tra alti e bassi, Mia Martini passa dieci anni della sua vita è diventato Andrea (interpretato da Maurizio Lastrico). Grande assente anche Renato Zero che ha chiesto di non essere presente anche se sullo schermo poi diventa Anthony. Loredana Bertè ci sarà e avrà il volto di Dajana Roncione, Franco Califano avrà il volto di Edoardo Pesce mentre Charles Aznavour avrà quello di Corrado Invernizzi. A completare il cast di Io sono Mia ci pensano Antonio Gerardi, Nina Torresi, Daniele Mariani, Francesca Turrini, Fabrizio Coniglio e Gioia Spaziani.

Ecco il promo del film tv:

"Non è solo il racconto di una voce straordinaria, ma anche una dichiarazione d’amore del pubblico verso #MiaMartini"#IoSonoMia, con @serenarossi_com: STASERA alle 22:30 su @RaiUno pic.twitter.com/VI7MYV8Usl — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) July 6, 2019





