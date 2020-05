Io sono Mia, film su Mia Martini/ Rai1 racconta la storia: trama e cast. Serena Rossi protagonista (Replica)

Pubblicità

Il cast del film omaggio Mia Martini

Io sono Mia va in onda su Rai 1 prevede per la prima serata oggi, martedì 12 luglio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata da Rai Fiction in collaborazione con Eliseo fiction nel 2019 con la regia di Riccardo Donna mentre la sceneggiatura è stata scritta da Monica Rametta. I costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono stati disegnati e realizzati da Enrica Barbano mentre nel cast sono presenti tra gli altri Serena Rossi, Maurizio Lastrico, Lucia Mascino, Dajana Roncione, Antonio Gerardi, Nina Torresi, Daniela Mariani, Gioia Spaziani e Duccio Camerini.

Io sono Mia, la trama del film

Ecco la trama di Io sono Mia. Nella splendida città di Sanremo iniziano i preparativi per la nuova edizione del Festival della canzone italiana nell’anno 1989 e tra i partecipanti più attesi c’è la cantante italiana Mia Martini che si presenta con il brano Almeno tu nell’universo. L’ artista rilascerà un’intervista durante la quale ripercorrerà tutte le fasi salienti della propria vita e della propria carriera ed in particolar modo raccontando del difficile periodo che ha dovuto vivere per via di una calunnia messa in giro da un produttore con il quale non ha voluto collaborare per diverse motivazioni. Il produttore discografico aveva raccontato in giro che la cantante portasse sfortuna il che non le permise di lavorare e soprattutto di essere amata dal grande pubblico come invece meritava grazie al suo straordinario talento e capacità di interpretare come nessun’altra i brani che gli venivano proposti dai più grandi artisti.

Pubblicità

Mia Martini nella lunga intervista ripercorrerà alcuni degli episodi più importanti della sua carriera partendo dall’infanzia e soprattutto ricordando che quanto è successo arrivò in maniera del tutto inaspettata. Naturalmente nel racconto della vita della straordinaria artista italiana trova spazio anche la sua vita sentimentale ed in particolar modo la travagliata storia d’amore che l’ha vista protagonista con un fotografo milanese di nome Andrea con il quale ha avuto una relazione durata circa 10 anni. Una relazione fatta di tanti momenti belli ma soprattutto di periodi difficili durante i quali le cose tra di loro non andavano nel migliore dei modi e che soprattutto hanno poco alla volta sgretolato un rapporto che poi finirà. Insomma un racconto emozionante che ripercorre tutte le vicende legate ad una delle più grandi interpreti anche a livello internazionale che ci ha lasciato grandissimi capolavori ancora oggi molto apprezzati dalle giovani generazioni.

Video, il trailer di Io sono Mia





