Io sono Mia, Ivano Fossati e Renato Zero assenti/ “Non cedo il privato alla tv”

Pubblicità

Ivano Fossati e Renato Zero sono i due grandi assenti del film “Io sono Mia” dedicato alla vita di Mia Martini, interpretata da Serena Rossi. Nel film, Ivano Fossati che è stato il grande amore dell’artista di Bagnara Calabra è stato sostituito da Andrea, un fotografo interpretato da Maurizio Lastrico con cui, all’interno del film, la cantante vive un amore importante, ma tormentato. Renato Zero, invece, grande amico di Mia Martini e Loredana Bertè, è stato sostituito da Anthony. In un’intervista rilasciata a Domenica In molti anni fa, Renato Zero raccontò proprio l’episodio della 600 rimasta senza benzina per le strade di Roma che viene raccontato all’interno del film. L’assenza di Ivano Fossati e Renato Zero dal film dedicato alla vita e alla memoria di Mia Martini ha scatenato numerose polemiche. A spiegare i motivi di due assenze così importanti è stata prima Serena Rossi e poi lo stesso Ivano Fossati.

Pubblicità

IVANO FOSSATI E RENATO ZERO ASSENTI NEL FILM SU MIA MARTINI “IO SONO MIA”, I MOTIVI

Serena Rossi che nel film “Io sono Mia” interpreta Mia Martini, rispondendo ad una domanda sull’assenza di Ivano Fossati e Renato Zero, presentando il film, ha dichiarato: “Non ci sono voluti essere. Ce lo hanno imposto, non si può forzare una persona a fare una cosa che non vuole fare. Mi spiace molto, ma non ha tolto nulla a questa meraviglia che è stata fatta”. A fare chiarezza, poi, è stato proprio Ivano Fossati che, per Mia Martini, ha rappresentato il grande amore. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Gino Castaldo per La Repubblica, infatti, Fossati, parlando del film “Io sono Mia”, ha motivato così la sua scelta di non essere citato: “Il motivo serio che mi ha spinto a prendere questa decisione è che mi dispiace ma non metto a disposizione di un film la mia vita privata, magari anche con inevitabili inesattezze. Diciamo che non mi piace cedere pezzi della mia esistenza per farne tv”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA