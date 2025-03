Stasera su Italia1 gli appassionati della settima arte potranno godere di Io sono nessuno, un film d’azione adrenalinico che si inserisce nella scia di pellicole che hanno cercato di ottenere il successo di John Wick, con un sacco di violenza, pistolettate e una giusta dose di ironia. Protagonista della pellicola è uno dei più bravi attori in circolazione: Bob Odenkirk, ovvero il Saul Goodman di Breaking Bad e di Better Call Saul, acclamate come delle serie tv capolavoro.

Ma di cosa parla il film? La trama vede come protagonista un mite padre di famiglia di nome Hutch Mansell che conduce una vita all’insegna della serenità e della tranquillità quando, all’improvviso, irrompe la violenza per mano di due balordi che gli entrano in casa per derubarlo. Decidendo di non intervenire viene etichettato come il signor nessuno (il titolo originale del film è Nobody). Perché non è intervenuto? Per evitare che la sua vera natura venisse fuori, dato che è capace di picchiare selvaggiamente chiunque gli si pari davanti, dato che nella sua vecchia vita era colui che si occupava del lavoro sporco dei servizi segreti.

Io sono nessuno: spiegazione finale e anticipazioni sul sequel

Ma come finisce Io sono nessuno, il film con Bob Odenkirk? Nel finale il fratello di Hutch e il padre David, che sono entrambi dei sicari di professione ormai in pensione, gli vengono in soccorso per eliminare il boss della mafia russa, e liberare il mondo una volta per tutte dalla sua infestante presenza. Qualche mese dopo si vede Hutch, in compagnia di sua moglie Becca, intento ad acquistare una nuova casa per ricominciare una nuova vita, peccato che poi riceva una telefonata alquanto misteriosa.

Il significato di questa telefonata è molto chiaro: Hutch non ha affatto lasciato la sua vecchia professione ed è pronto a tornare al lavoro. Non si sa, però, l’identità di colui che gli ha telefonato: lo si scoprirà molto probabilmente nel sequel. La canzone ‘Let The Good Times Roll’ conclude la pellicola d’azione per cui la Universal ha dato l’ok per il sequel che è attualmente in produzione.

