Io sono nessuno, film su Italia 1 con Bob Odenkirk

Giovedì 27 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller intitolato Io sono nessuno. Questo progetto cinematografico statunitense è stato prodotto nel 2021 dalla Universal Pictures e vede alla regia il film maker di origini russe Il’ja Najšuller, che aveva esordito dietro la macchina da presa nel 2015 con Hardcore!. La colonna sonora è invece firmata da David Buckley, compositore britannico che ha lavorato alle musiche di diverse serie tv internazionali, come The Good Wife, The Good Fight e Evil.

Nei panni dell’ex agente Hutch Mansell, l’attore statunitense Bob Odenkirk, diventato famoso grazie alla sua interpretazione dell’avvocato Saul Goodman nella serie televisiva di successo Breaking Bad. Nel cast di Io sono nessuno anche Connie Nielsen, RZA, Aleksej Serebrjakov e Christopher Lloyd.

La trama del film Io sono nessuno: un uomo solo apparentemente tranquillo

Io sono nessuno racconta la storia di un uomo di nome Hutch Mansell (Bob Odenkirk) che, almeno in apparenza, è un tipico padre di famiglia e la cui vita è divisa tra sua moglie Becca (Connie Nielsen) e i loro due figli, e un lavoro come tanti altri. Una notte, però, la loro vita cambia per sempre perché vengono aggrediti in casa da una banda di criminali, ma Hutch si rifiuta di intervenire per non peggiorare la situazione e, per questo motivo, gli viene affibbiato il soprannome di “Signor Nessuno”.

Ciò che però i suoi cari non sanno è che in realtà l’uomo cerca di tenere a bada il suo lato violento che, però, è destinato ad uscire alla luce quando incrocia la strada di alcuni malviventi che tormentano una ragazza. L’azione di Hutch scatena la rabbia del loro capo, un narcotrafficante di origini russe di nome Yulian (Aleksej Serebrjakov), che decide di vendicare questo gesto prendendo di mira Hutch e i suoi familiari.

È così che sua moglie e i suoi figli scoprono che il protagonista è un ex “revisore”, ovvero colui che i servizi segreti usano per i lavori più sporchi. Inizia una guerra senza esclusione di colpi tra Hutch e Yulian che porterà alla morte di molti uomini, fino a quando i due non si troveranno faccia a faccia in un ultimo e sanguinoso scontro. Riuscirà il protagonista a tornare sano e salvo dalla sua famiglia?

