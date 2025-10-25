Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato il film "Io sono Rosa Ricci", dedicato a un personaggio di "Mare Fuori"

La globalizzazione del mercato delle serie televisive e del modo di produrle e fruirle ha permesso una mescolanza di formati e linguaggi mai visti primi: non più film tratti da serie tv o serie tv tratte da film, ma film che raccontano pezzi di serie tv, che ne approfondiscono personaggi, che s’inseriscono a variegare l’universo narrativo costruito. Uno di questi casi è Io sono Rosa Ricci, prequel della serie Rai Mare fuori.

Assassin Club, Italia 1/ Trama e cast dell'action adrenalinico con Henry Golding, 24 ottobre 2025

Scritto dagli autori della serie, Maurizio Careddu e Luca Infascelli, e diretto da Lyda Patitucci, il film racconta di Rosa (sempre Maria Esposito) e della sua vita prima del carcere, o meglio, stando al linguaggio dei fumetti a cui la serialità cinematografica e televisiva guarda sempre di più, questa è una Origin story, ovvero il racconto di come Rosa Ricci, ragazzina quindicenne figlia di un camorrista e sorella di un carcerato, diventerà quella che è, ovvero una donna determinata e durissima, decisa a vendicare la morte del fratello.

Addio al nubilato 2 - L'isola che non c'è, Rai 2/ Trama e cast del sequel, in onda 24 ottobre 2025

Nel film, viene sequestrata da un narcos a cui il padre (Raiz) deve molti soldi e, durante la detenzione, cerca di capire come fuggire cercando di farsi aiutare da uno dei suoi carcerieri.

Su un canovaccio lineare come si conviene a un film d’azione, Patitucci prende un personaggio che nella serie parte dalle retrovie (appare nella seconda stagione, prima di divenire importante nella terza) per poi diventare centrale, la bandiera di Mare fuori, la cui forza iconografica è dirompente. Patitucci e gli sceneggiatori questa forza la usano per portare toni e temi televisivi da tutt’altra parte, per costruire la genesi di un’eroina d’azione e tradurre il melodramma criminale – che è un modo per nobilitare la sceneggiata – in un un noir secco, veloce ed efficace.

RINO GAETANO SEMPRE PIÙ BLU/ Il film che prova ad allargare la cultura musicale degli spettatori

La regista, al secondo lungometraggio, ha il polso e l’occhio giusti per il genere, ha il senso dello spazio e del movimento (immagini di Valerio Azzali), il gusto dei luoghi (il finale tra il porto e la cava) che sembra di scuola Sollima e, con pochi tocchi, da respiro ai personaggi: soprattutto, dal carisma fiammeggiante di Esposito trae il potenziale di una potenziale Nikita nostrana che speriamo l’industria sappia ben sfruttare.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI