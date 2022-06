Io sono tempesta/ Su Rai 2 il film con Marco Giallini ed Elio Germano

Io sono Tempesta, film di Rai 2 diretto da Daniele Lucchetti

Io sono tempesta va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 16 giugno, a partire dalle 21.20. Si tratta di un film del 2018 distribuito da 01 Distribution e prodotto da Cattleya. La regia è di Daniele Lucchetti che ha curato anche la sceneggiatura insieme a insieme Giulia Calenda e Sandro Petraglia. In trentuno anni di carriera, Il regista ha diretto ventuno film e una serie tv di successo L’amica geniale. Ha vinto quattro Premi di Donatello come miglior regista per La nostra vita, migliore sceneggiatura per Mio fratello è figlio unico e Il portaborse, migliore regista esordiente per Domani accadrà. Nel cast troviamo: Marco Giallini, in ventotto anni di carriera ha interpretato cinquantaquattro film e fiction di successo come Rocco Schiavone.

Kiss in the chef/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

Ha vinto quattro Nastri d’Argento per Perfetti sconosciuti come migliore attore non protagonista in Posti in piedi in paradiso e Premio Nino Manfredi. Ha recitato con Gigi Proietti in Io sono Babbo Natale l’ultima pellicola interpretata dall’attore romano prima di morire. Elio Germano è diventato negli anni una promessa del cinema italiano, ha lavorato con registi importanti come Salvatores, fratelli Vanzina, Ettore Scola, Giovanni Veronesi e Paolo Virzì. Ha vinto il Festival di Cannes con La nostra vita e poi quattro David di Donatello, due Nastri d’Argento e un Premio Orso d’Argento al Festival di Berlino. Il cast si arricchisce della presenza di: Eleonora Danco e Francesco Gheghi.

Vanguard/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Yang Yang

Io sono Tempesta, un finanziere miliardario e…

In Io sono Tempesta Marco Giallini interpreta Numa Tempesta, un finanziere miliardario che in apparenza dovrebbe fare una bella vita visto i soldi che possiede, ma in realtà vive da solo in un grande albergo con tante stanze vuote e oltretutto non riesce nemmeno a dormire. Nella vita Tempesta ha tutto quello che un uomo vorrebbe possedere per arrivare al successo: ha fiuto per gli affari che gli consente di centrare ogni operazioni finanziaria, carisma che non guasta mai, si fa pochi scrupoli, questo lo rende infallibile negli affari e soldi, tanti soldi. Un giorno la legge gli presenta un conto saltato, a causa di una condanna di evasione fiscale che l’ha interessato nel passato, dovrà scontare la pena ai servizi sociali mettendosi a disposizione di un centro di accoglienza. Così Numa che fino a quel momento aveva tutto denaro compreso, dovrà dare il suo aiuto agli ultimi, a gente che ha perso tutto. Tra questi malcapitati c’è Elio Germano che interpreta Bruno, un giovane padre che a causa di un crollo finanziario si è ridotto a vivere in quel posto con suo figlio. L’incontro per i due sembrerebbe l’occasione di un’amicizia sincera dove regnano i buoni sentimenti. Ma il denaro seppellisce ogni emotività quando c’è da scegliere tra soldi e povertà, il contante non ha rivali, vince su tutto.

SCUSATE SE ESISTO, RAI 1/ Trama e cast del film: come vedere il film in streaming

Il video del trailer di Io sono tempesta













© RIPRODUZIONE RISERVATA