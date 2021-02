Io sono tempesta/ Video, su Rai 3 il film con Marco Giallini (oggi, 13 febbraio)

Io sono tempesta va in onda oggi, sabato 13 febbraio, su Rai 3 alle ore 21.45. Si tratta di un film diretto da Daniele Luchetti, famoso per aver ideato i film come: Il portaborse e Mio fratello è figlio unico. I protagonisti del film sono Marco Giallini che interpreta il ruolo di Numa Tempesta, conosciuto per avere recitato anche nel film Perfetti Sconosciuti, Elio Germano nel ruolo di Bruno ed Eleonora Danco nel ruolo di Angela, ideatrice anche di un lungometraggio dal titolo N-Capace.

Io sono tempesta, la trama del film

Il film parla delle avventure di Numa Tempesta, un finanziere conosciuto per la sua ricchezza, un forte carisma, un potente fiuto per gli affari e anche per i suoi pochi scrupoli. Numa riceve la notizia che dovrà scontare un anno di servizi sociali per colpa di una vecchia evasione fiscale. Grazie a questi lavoretti incontra Angela, la titolare del centro dei servizi che ha il compito di supervisionare il lavoro di Numa e Bruno, un giovane padre sull’orlo del fallimento e un gruppo di uomini senzatetto. Con quest’ultimi e Bruno organizza l’ennesimo colpo che però per Numa Tempesta non va a finire come desiderato.

