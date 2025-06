Io sono tu è una commedia esilarante con l'esplosiva Melissa McCarthy nel ruolo di un'irresistibile truffatrice. La regia è di Seth Gordon

Io sono tu, film su Italia 1 diretto da Seth Gordon

Lunedì 30 giugno, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:25, andrà in onda Io sono tu, una commedia demenziale e surreale del 2013 diretta da Seth Gordon, già regista del successo di Come ammazzare il capo… e vivere felici che girerà anche il film di Baywatch.

Anche stavolta Gordon punta tutto su tempi comici serrati, ritmo alto e coppie improbabili. E lo fa affidandosi a una delle attrici più irriverenti della comicità americana: Melissa McCarthy.

Al suo fianco, in un ruolo da bravo ragazzo nei guai, c’è Jason Bateman, che è anche produttore esecutivo della pellicola. Formano una strana coppia alle prese con un inseguimento cross-country all’americana, tra carte di credito clonate, furti di identità e situazioni sempre più assurde.

Il cast si completa con Amanda Peet, Jon Favreau, Genesis Rodriguez e Robert Patrick, in un film che non si prende mai troppo sul serio ma sa anche toccare corde inaspettate della personalità umana.

La trama del film Io sono tu: un uomo truffato si fa irretire dalla sua truffatrice

Io sono tu racconta la disavventura di Sandy Bigelow Patterson, tranquillo uomo d’affari di Denver con una vita ordinata, una famiglia che ama e una promozione in vista. Tutto perfetto (all’apparenza).

Infatti la situazione cambia bruscamente quando scopre che qualcuno ha rubato la sua identità e ha speso migliaia di dollari a suo nome. Non si tratta di un hacker informatico o di un ladro invisibile: la colpevole è una donna esuberante e senza freni, che vive in Florida e si fa chiamare proprio Sandy Patterson.

Approfittando dell’ambiguità del nome, che negli USA è usato per entrambi i generi, la donna ha clonato carta d’identità, i codici bancari e si è lasciata andare a una vita di eccessi.

Quando la condizione di omonimia minaccia di rovinare la carriera e la reputazione del vero Sandy, l’uomo decide di non aspettare la lentezza della giustizia. Parte quindi per la Florida con l’obiettivo di rintracciare la truffatrice e portarla di persona davanti alle autorità del Colorado.

Nulla andrà come previsto. La donna, interpretata da McCarthy con una carica di follia e tenerezza insieme, è sfuggente, chiacchierona, manipolatrice e imprevedibilmente umana. I due si troveranno a viaggiare fianco a fianco per migliaia di chilometri, braccati da agenti federali, criminali e venditori truffati. Si abbineranno disastri comici, risse da motel, macchine rubate e confessioni alcoliche.

Poi, tra uno scontro e l’altro, nasce anche una forma bizzarra di affetto. La ladra è sola, emarginata e in cerca d’identità. Sandy, al primo impatto esasperato, finisce di avere un punto di vista diverso e non mancano le sorprese quando ci si avvicina all’epilogo.