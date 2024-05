Io sono vendetta, Italia 1/ Trama e cast del film thriller con John Travolta, in onda oggi 20 maggio 2024

Lunedì 20 maggio, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, andrà in onda l’action thriller Io sono vendetta: la regia è di Chuck Norris, che torna a dirigere un film dopo tanti anni, dopo aver girato cult come The Blob e il blockbuster Il Re Scorpione. Il protagonista del cast è John Travolta, l’indimenticabile Tony Manero de La febbre del sabato sera e il Vincent Vega di Pulp Fiction. Completano il cast Amanda Schull, Christopher Meloni, Rebecca De Mornay e Sam Trammel.

La trama del film Io sono vendetta: alla ricerca di una giustizia negata

La vicenda di Io sono vendetta si svolge a Columbus nello stato dell’Ohio, dove un ex soldato appartenente alle forze speciali americane, Stanley Hill, sta tranquillamente cercando di riparare la propria auto e all’improvviso arrivano dei brutali criminali che aggrediscono e uccidono senza pietà sua moglie Vivian, rea di essere collaboratrice del governatore Meserve.

Un folto gruppo di investigatori comincia ad indagare sull’accaduto chiedendo anche l’aiuto di Stanley in quanto testimone oculare di quanto è successo: la persona colpevole viene subito identificata e arrestata, ma, ritenendo la testimonianza di Hill non molto credibile, perché troppo coinvolto, è subito rilasciato.

Molto amareggiato e adirato, l’ex soldato decide di farsi giustizia personalmente e chiede la collaborazione di un suo ex compagno Dennis, che solitamente organizza operazioni segrete: i due ex militari, si ritrovano, loro malgrado ad affrontare nemici sorprendenti che risiedono nelle alte sfere del governo. Stanley e il suo amico, scoprono che a capo di tutto c’è proprio il governatore, il quale voleva mettere a tacere la moglie circa i suoi sporchi affari. Stanley riesce a compiere la sua vendetta ma viene arrestato dalla polizia durante un’aggressione in cui rimane ferito. Grazie all’aiuto del suo ex compagno, riesce a fuggire dall’ospedale e a scappare a San Paolo in Brasile…

