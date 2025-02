Io sono vendetta, film su Italia 1 con John Travolta

La prima serata di Italia 1, venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 21:20, prevede la messa in onda dell’action thriller intitolato Io sono vendetta. Si tratta di una produzione statunitense del 2016 diretta dal celebre film maker Chuck Russell, noto per avere girato alcuni progetti cinematografici di grande successo, come Nightmare 3 – I guerrieri del sogno (1987), The Mask (1994) e Il Re Scorpione (2002).

La fotografia ha invece la firma del direttore di origini polacche Andrzej Sekuła, conosciuto in particolare per avere collaborato alla realizzazione del film cult Pulp Fiction di Quentin Tarantino (1994).

Nei panni del protagonista del film Io sono vendetta troviamo la stella di Hollywood John Travolta, diventato famoso durante gli anni ’70 grazie a lungometraggi come La febbre del sabato sera e Grease. Nel cast di Io sono vendetta anche Christopher Meloni, Sam Trammel, Amanda Schull e Rebecca De Mornay.

La trama del film Io sono vendetta: uno contro tutti

Io sono vendetta è ambientato nella città di Columbus, nello stato americano dell’Ohio. Qui Stanley Hill (John Travolta), un ex soldato speciale dell’esercito statunitense, conduce una vita tranquilla con sua moglie Vivian. Un giorno, però, la loro vita prende una svolta drammatica poiché vengono aggrediti brutalmente da un gruppo di criminali inviati per uccidere la donna, colpevole di avere collaborato con il governatore Meserve.

Iniziano immediatamente le indagini per individuare i colpevoli, e il protagonista viene convocato come unico testimone oculare dell’accaduto. Il responsabile dell’omicidio viene individuato ma, a causa dell’eccessivo coinvolgimento emotivo di Stanley, le accuse non reggono e l’uomo viene rilasciato poco dopo.

L’uomo, dilaniato dalla sofferenza per la perdita della moglie, decide di vendicare in prima persona la sua morte e così, aiutato da un amico di vecchia data di nome Dennis (Christopher Meloni), parte in questa nuova e pericolosa avventura.

Uno dopo l’altro i due ex militari affrontano numerosi nemici, alcuni dei quali occupano anche posizioni di rilievo nel governo, fino a quando non scoprono una verità scioccante: ad avere dato l’ordine di uccidere Vivian è stato proprio il governatore.

Quest’ultimo, infatti, voleva mettere a tacere la donna che era venuta a conoscenza di alcuni affari loschi portati avanti dall’uomo e, nonostante Stanley riesca ad ottenere la sua vendetta, viene immediatamente arrestato dalle forze di polizia. Per fortuna sarà proprio l’aiuto di Dennis a permettergli di sfuggire alla legge e di iniziare una nuova pagina della sua vita in Brasile.