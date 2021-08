“Io sposata col fantasma di Michael Jackson”/ Medium choc “Sess* non è contemplato”

Kathleen Roberts è una medium che sostiene di essere la reincarnazione di Marilyn Monroe ma soprattutto è convinta di essere sposata con Michael Jackson, morto nel giugno del 2009. Una storia bizzarra che trova spazio su diversi media internazionali a partire dal Daily Star, al quale la donna ha reso il suo clamoroso racconto a cui è di fatto difficile credere. E’ la stessa Kathleen ad essere conscia di quanto possa essere strano credere al suo racconto ma al tempo stesso la donna si è detta sana di mente al 100%.

Nel suo racconto la medium ha svelato che Michael Jackson le avrebbe offerto un anello di fidanzamento attraverso una seduta di chiaroveggenza. A suo dire il Re del Pop avrebbe sfruttato “la canalizzazione, in termini tecnici” per rivivere attraverso il suo corpo, potendo così mangiare e ballare. “Mi sento speciale dal momento che mi ha scelto come moglie (anche se non sulla carta) e viviamo la nostra relazione come se fossimo sposati”, ha sostenuto convinta Kathleen al Daily Star. Nonostante gli alti e i bassi come in ogni qualunque relazione, la donna si è detta molto innamorata del suo Michael.

Medium racconta il “matrimonio” avvenuto con Michael Jackson

Ulteriori dettagli su questa bizzarra storia arrivano sempre dal racconto di Kathleen Roberts che ha riferito alcuni retroscena sul suo matrimonio con Michael Jackson. A celebrarlo sarebbe stato addirittura Martin Luther King Junior. La medium, intanto, si dice sincera al 100% sebbene sia consapevole di non poter dimostrare con prove concrete le sue dichiarazioni. A suo dire il Re del Pop la seguirebbe in ogni momento della giornata, persino in bagno.

Nonostante il grande amore, però, tra i due non ci sarebbe sesso dal momento che “non è contemplato”. Le volte in cui lei avrebbe provato ad avere un approccio fisico con il fantasma di Michael Jackson, lui avrebbe avuto reazioni molto brusche, respingendola e mostrandole delle immagini orrende di ragni e cadaveri. Il compianto artista, a detta della donna, avrebbe dei lati oscuri che lei però avrebbe comunque giustificato: “È molto prepotente e sottolinea cose come difetti ed errori che commetto. Presumo che l’abbia preso da suo padre, quindi cerco di ignorarlo perché lo amo e nemmeno io sono perfetta”.

